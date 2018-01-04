За взятку в $30 тысяч задержали сотрудников МВД

Сотрудники МВД РК задержаны за получение взятки в размере $30 тысяч, сообщает официальный представитель АДГСПК РК.

«Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции г.Алматы при получении от физического лица взятки в сумме $30 тысяч за непривлечение к уголовной ответственности задержаны с поличным оперуполномоченный Южного регионального управления по борьбе с организованной преступностью МВД РК подполковник полиции Григорьев А. и старший следователь Следственного департамента МВД РК капитан полиции Нурболатов А», - говорится в распространенном сообщении.

В настоящее время подозреваемые водворены в ИВС ДВД города Алматы, проводится досудебное расследование.