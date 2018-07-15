Загоревшийся на штрафстоянке в Шымкенте грузовик спалил 45 машин

Ночью в Шымкенте произошел крупный пожар, сообщает пресс-служба КЧС.

Как отмечается я в письме КЧС, 01-14 на территории штрафной стоянки для автомобилей произошло загорание а/м «КамАЗ», с последующим переходом огня на легковые а/м и на двухэтажное здание близ расположенного мебельного цеха. Пожар локализован в 02-13 и ликвидирован в 03-05. Общая площадь пожара составила 294 кв.м. (из них 24 кв.м. крыша мебельного цеха).

В результате пожара огнем уничтожены 35 автомобилей, предназначенных для утилизации и 10 автомобилей, которые были оштрафованы.

Как отмечается в письме КЧС, ж ертв и пострадавших нет.

76 пожарных и 17 ед. специализированной пожарной техники задействовано в тушении пожара.

Фото: КЧС МВД РК