Землетрясение, произошедшее в КНДР, может быть последствием взрыва

В КНДР произошло землетрясение магнитудой 3,4, которое может быть следствием взрыва, сообщает китайский сейсмологический центр (CENC).

Подземные толчки были зафиксированы в 16.29 по местному времени (11.29 мск) в точке с координатами 129,06 градуса восточной долготы и 41,36 градуса северной широты.

Отмечается, что очаг землетрясения залегал на глубине менее километра.

Южнокорейские сейсмологи также зафиксировали землетрясение магнитудой 3,0 в КНДР — в районе Кильчу, рядом с ядерным полигоном. Однако они предполагают, что землетрясение носило природный характер и не было связано с ядерным испытанием.

Исполнительный секретарь подготовительной комиссии Организации договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний Лассина Зербо заявил, что эксперты изучают эту необычную сейсмическую активность.

Геологическая служба США также сообщает, что землетрясение произошло в районе, где проводились предыдущие ядерные испытания. По данным USGS магнитуда составила 3,5, эпицентр располагался в 22 километрах к востоку от населенного пункта Сонджин-Пэгам в провинции Янгандо. Очаг залегал на глубине пяти километров.

В Калифорнии произошли два землетрясения подряд

Достоверно подтвердить, носило ли землетрясение природный или искусственный характер, американские сейсмологи не могут.

КНДР 3 сентября объявила об успешном испытании водородного боезаряда, которым будут оснащаться межконтинентальные баллистические ракеты. По оценке Сеула и Токио, его мощность составила 160 килотонн.

При этом в Пхеньяне не исключают новых испытаний — так, в ответ на речь президента США Дональда Трампа, пригрозившего КНДР уничтожением, северокорейские власти заявили, что могут провести новое, "небывалое" испытание водородной бомбы в Тихом океане.