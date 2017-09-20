Землетрясение в Мексике: погибли более 130 человек

Вчера в центральной части Мексики произошло мощное землетрясение магнитудой 7,1, в результате которого погибли по меньшей мере 134 человека в нескольких штатах, сообщает Reuters.

Люди выбежали на улицы в панике, были эвакуированы школы, около четырёх миллионов абонентов остались без электричества.

Президент Энрике Пенья Ньето сообщил, что рухнуло 27 зданий.

Как сообщается, жители штата Морелос пострадали больше всего. Чиновники сообщили, что там погибли по меньшей мере 54 человека. Позже власти сообщили о других погибших в Мехико, а также в Пуэбла-де-Сарагоса.

«Да благословит Бог народ Мехико. Мы с вами и поможем вам», – выразил свои соболезнования в Twitter народу Мексики Дональд Трамп.

Свои слова сочувствия народу Мексики выразил и Геннадий Головкин.

«Молимся за моих друзей и всех людей в Мехико-Сити», – написал казахстанский боксёр в Twitter.