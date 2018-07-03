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150 казахстанских предприятий могут экспортировать продукцию в КНР

03.07.2018 18:49   788   0

Казахстанские предприятия включены в РЕЕСТРы зарубежных стран, которые имеют право экспортировать сельхоз продукцию, для части предприятий возможен экспорт рыбной продукции в ЕС. Кроме этого снят ряд ограничений на импорт мясной продукции.

Заместитель Премьер-министра - министр сельского хозяйства РК Умирзак Шукеев презентовал инвесторам возможности агропромышленного комплекса Казахстана, сообщает пресс-служба министерства. В обсуждении на круглом столе в рамках «Kazakhstan Global Investment Roundtable» приняли участие транснациональные компании и Всемирный банк.

В сообщении отмечено, что за последние 5 лет аграрный сектор привлек $4,4 млрд инвестиций, а за 1 квартал текущего года привлечено $136 млн инвестиций, что на 25% больше аналогичного периода прошлого года. Экспорт продукции АПК за 3 месяца т.г. увеличился на 47%, в том числе экспорт продукции переработки вырос на 26%.

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167 казахстанских предприятий включены в РЕЕСТРы зарубежных стран, которые имеют право экспортировать с/х продукцию. Например, 150 предприятий получили право экспортировать в КНР по разным видам продукции АПК. Китайский рынок открыт для следующей сельскохозяйственной продукции, импортируемой из Казахстана: замороженная говядина и баранина, рыба, мед, живые лошади, а также пшеница, отруби, соевые бобы, люцерна, рапсовый шрот, мука, растительное масло. В 2017 году экспорт продукции АПК в КНР увеличился на 34,3% (с 134,5 млн. долл. до 180,6 млн. долл.). Еще 17 рыбоперерабатывающих предприятий имеют разрешение на экспорт рыбной продукции в Европейский Союз.

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Также, в Казахстане разрабатывается ряд крупных инфраструктурных проектов (сухой порт Хоргос на границе с Китаем, порт Актау на Каспийском море, международный транзитный коридор «Западная Европа — Западный Китай»).

В сообщении подчеркнут экспортный потенциал Казахстана, прежде всего в части мясной продукции. Так сняты барьеры по поставкам в Иран живых овец, замороженной и охлажденной баранины (в прошлом году в Иран впервые экспортировано 4763 гол. (129,5 тонн) живых овец и баранины — 509,8 тонн). Согласованы требования к импорту говядины из Казахстана, уже разрешен экспорт куриного яйца.

Кроме того сняты ограничения на поставку крупного и мелкого рогатого скота в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Кроме того сняты барьеры по поставкам в Объединенные Арабские Эмираты мяса и мясной продукции, куриных яиц.

Фото: Pixabay

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