255 QR-указателей установлено на турмаршрутах Алматинской области

255 специальных QR-указателей с навигацией установлены на туристских маршрутах, а также 3D-тур по музеям Алматинской области предлагается в рамках проекта «Жетысу 360».

«Внедрение современных информационных технологий позволяет во многом облегчить логистику любого путешествия. Пример тому специальные 255 QR-указатели с навигацией, установленные на туристских маршрутах региона и 3D-тур по музеям области в рамках проекта «Жетысу 360». Пройдя с любого гаджета по ссылке zhetysu360.kz, каждый может, не выходя из дома, отправиться в увлекательное виртуальное путешествие», - сказал аким Алматинской области Амандык Баталов на брифинге 25 мая.

Для привлечения населения к изучению истории, развития регионального туризма родного края выработано 15 новых краеведческих маршрутов по сакральным местам области. Создано первое в регионах «Жетысуское географическое сообщество», которым разработана уникальная скретч-карта Жетысу. Удаляя стирающийся слой и отмечая тем самым места, где уже побывал, каждый в итоге получает свою персональную карту удивительных странствий по Жетысу.

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Крупнейшими событиями этого года станут международная научно-познавательная экспедиция по пути следования Шокана Уалиханова в Кашгарию «Шоқанізімен» и медиа-экспедиция «Мукали» в КНР.

По его словам, работа по изучению древних памятников материальной культуры находится на особом счету. Так, завершены археологические раскопки древних городищ на территории сел Шенгельды и Кыргауылды. На эти цели из областного бюджета было направлено 17 млн тенге.

Кроме того, в самое ближайшее время начнутся археологические исследования петроглифов «Қойлық» (Сарканский район), «Ешкіөлмес» (Ескельдинский район), курганов «Бұрғансақ», «Таңбалытас» (Жамбылский район).