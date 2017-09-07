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33 модульных пункта приема молока запущены в Южном Казахстане

07.09.2017 20:19   942   0

В ЮКО  активно ведется работа по созданию сельскохозяйственных кооперативов. С этой целью, по поручению акима области Жансеита Туймебаева, с начала 2017 года во всех районах и городах области проводятся специализированные выездные семинар-совещания по мерам государственной поддержки сельского хозяйства и преимуществах кооперативов, сообщает пресс-служба акима ЮКО.

Очередной семинар состоялся и в Шымкенте. Мероприятие было посвящено развитию молочного кластера в регионе.

Цель мероприятия – выявить проблемы и барьеры в создании сельскохозяйственных кооперативов, а также оказать фермерам максимальную поддержку со стороны акимата.

В мероприятии приняли участие специалисты управлений сельского хозяйства всех районов области, представители финансовых организаций, крестьяне и члены кооперативов.

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Открывая семинар, аким области Жансеит Туймебаев вручил председателям кооператива ключи от 10 модульных станций по приему молока. 

Как отмечается в сообщении пресс-службы, 50%  пунктов по приему молока, стоимость которых составляет 5 млн. тенге, субсидированы со стороны государства.

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Новые пункты приема молока оснащены специальными танкерами, лабораторией, холодильниками. Это в свою очередь позволит не только увеличить доходы крестьян, но и будет способствовать развитию молочного производства в регионе.

В ходе мероприятия аким области отметил, что за 7  месяцев текущего года выездные семинары дали результаты.

«Благодаря агитационным и разъяснительным работам, количество мелких крестьянских хозяйств, объединенных в кооперативы достигло 596. Стоит отметить, что по этому показателю наша область лидирует в Казахстане», - сказал Жансеит Туймебаев.

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Кроме того, в ходе семинара были обсуждены вопросы развития производства молока в области, где крестьяне получили полезную информацию о мерах государственной поддержки и льгот, направленных в эту сферу.

Как отмечается, в регионе ежегодно увеличиваются объемы государственной поддержки. 

«В частности, если в этом году на кредитование сферы сельского хозяйства по республике выделено 27 млрд. тенге, из них 3,2 млрд. тенге направлены в Южно-Казахстанскую область. Вместе с этим, через программу развития продуктивной занятости и дочерние учреждения АО «КазАгро» по ЮКО крестьянам и членам кооператива выдают кредиты под 6% годовых», - говорится в сообщении пресс-службы.

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Так, на сегодняшний день в более 20 кооперативах насчитывается 33 пункта приема молока.

Стоит отметить, через сферу сельского хозяйства пунктам приема молока предоставлены инвестиционные субсидии на сумму 439 млн. тенге. Из них 18 пунктам приема молока выплачена субсидия в размере 50,8 млн. тенге.

  • Источник:
  • пресс-служба акима ЮКО
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министр энергетики Республики Казахстан
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