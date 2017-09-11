45 млн тенге ежегодно будут экономить две переведенные на газ котельные в Алматы

Котельные в Медеуском и Турскибском районах Алматы перевели на газ. Это позволит сэкономить ежегодно порядка 45 млн тенге, сообщает управление энергетики и коммунального хозяйства Алматы.

Гендиректор ТОО "Алматытеплокоммунэнерго" Суиндык Ахметов сообщил, что суммарный экономический эффект от переведённых в 2017 году на природный газ котельных "Спасская" и "Каменское плато" составит порядка 45 млн тенге в год.

По его словам, модернизация котельной "Спасская", обеспечивающей теплом и горячей водой 9 пятиэтажек в Турксибском районе, сэкономит для предприятия более 38,6 млн тенге, а котельной "Каменское плато" – более 5,8 млн тенге.

"При этом объём выбросов вредных веществ в атмосферу города сократиться более чем в 2 раза", - цитирует Суиндыка Ахметова informburo.kz.

Как отметили в управлении энергетики, использование природного газа даст возможность предприятию повысить надёжность работы, а также снизить себестоимость производимой тепловой энергии, в том числе за счёт исключения транспортных расходов на перевозку мазута и дизельного топлива.

Фармкомпании рассказали об экономической эффективности вакцин от пневмококковой инфекции

Так, по словам главы предприятия, в котельной "Каменское плато" за многие годы снята проблема доставки мазута в зимнее время, связанная с трудностями его доставки в условиях горной местности.

Суиндык Ахметов также отметил, что задача увеличения КПД технического оборудования, действующего на источниках теплоэнергии тоже решена.

"Из-за того что в котельных отсутствует оборудование для выработки пара, разогрев мазута осуществляется водяным теплоносителем. При этом температура мазута, подаваемого на сжигание, находится в пределах 60-70 градусов, при оптимальной – равной 90 градусам", – проинформировал спикер.

Стоит отметить, общая стоимость реконструкции двух котельных составила 24,5 млн тенге.