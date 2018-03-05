7-8 млрд тенге будет стоить цифровизация казахстанской сферы строительства

К 2022 году Казахстан должен внедрить информационное моделирование в строительстве (ТИМСО). Технология подразумевает новый формат трехмерного цифрового проектирования зданий, который позволит значительно сократить сроки строительства, его стоимость и обеспечить максимальную прозрачность на всех этапах.

«Мы сейчас с коллегами работаем над вопросами усиления качества жилья. За последние годы очень много работ проведено для облегчения ведения бизнеса, упрощена документация. Сейчас ведется обширная работа по автоматизации контроля. Все должно быть прозрачно, даже тот же технадзор должен ходить с планшетом и проверять качество строительства и направлять в ГАСК и комитет по делам строительства. Таким образом мы уходим и от коррупции. При этом, в 7-8 млрд тенге обойдется цифровизация казахстанской сферы строительства», - отметил вице-министр по инвестициям и развитию РК Каирбек Ускенбаев во время беседы с журналистами в рамках международной конференции «Цифровая трансформация строительной отрасли» в Алматы.

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Прежде чем приступить к цифровизации, требуется еще оцифровать нормативную базу.

«Сегодня мы проводим цифровизацию по BIM-технологии, но для этого мы должны всю нормативную базу страны оцифровать – без этого архитекторы не смогут полноценно пользоваться новыми технологиями. На завершение работы потребуется при оптимистичном раскладе год-полтора. До конца этого года будем нормативную базу оцифровывать, затем начнется непосредственно работа по цифровизации. Нельзя, конечно, отдавать монополию какой-то программе, иначе монополист будет постоянно увеличивать стоимость услуг. Поэтому все программные продукты, которые существуют в мире, пусть работают. Наша задача – выстроить систему, которая сможет «читать» все эти продукты. У сингапурцев хороший опыт. Мы хотим их модель внедрить у себя. Новый формат позволяет рассмотреть все стадии: проектирование, строительство, расчет, стоимость проекта и эксплуатация. То есть этот чип впоследствии передается КСК, он видит все трубы, состояние домов, может посмотреть их под разным углом», - отметил чиновник.

По его мнению, внедрение BIM-технологии необходимо на нефтеперабатывающих и других технологически сложных предприятиях.

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При этом он отметил, чтобы КазНИИСА, которое как раз и занимается внедрением цифровой технологии в строительстве в Казахстане, необходимо привлекать партнеров из других стран для ускорения процесса.

Экономии для бюджета после внедрения технологии будут очень большие и по времени, и по стоимости, уменьшится количество ошибок. За аналогичную сумму можно будет вместо 5 домов построить 7 аналогичных. Правда, это к удешевлению жилья не приведет.

«Я скажу самую страшную вещь – цены на строительство или строительные материалы не влияют на стоимость жилья. У нас спрос рождает предложения на цену. Задача государства - обеспечить равный доступ к инфраструктуре всем участникам рынка. Когда обеспечивается прозрачность и справедливость, тогда снижается цена», - отметил он.

К вопросу, готовы ли КСК переходить на единую систему интеллектуального управления многоквартирными домами «Е-шанырак» и архитекторы Казахстана на цифровые модели, чиновник высказался достаточно жестко.

«Мы все переживаем, готовы они или нет. Вы - хозяева дома и вам должны оказывать услуги и обеспечить прозрачность. Если ваш КСК и его председатель этого не делают, нужно его менять. По поводу архитекторов скажу – конкурентная среда здесь просто сумасшедшая, у нас толчок в строительстве дала Астана и наши архитекторы достаточны сильные и опытные», - считает вице-министр.

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Что же касается внедрения «Е-шанырак», то стоимость не будет ложиться на плечи граждан, и государство заинтересовано в привлечении инвестора и пока не потратило и не планирует тратить на разработку системы ни копейки. Всего на разработку требуется порядка 1,3 млрд тенге.

«Зачем государству деньги тратить. К тому же государственная система – неповоротливая махина и для того, чтобы получить эти деньги, мы должны разработать ТЭО, на следующий год разработать ПСД, а на третий год только начать работать и внедрять и лишь на четвертый год вводить в масштабную эксплуатацию. Это невыгодно, потому что за четыре года успеет устареть сама идея. Поэтому мы готовы брать в аренду уже разработанную для нас модель», - считает он.

С целью поиска желающих разработать такой проект, будет проведен 13 марта в Астане хакатон.

Фото: Олег СПИВАК