АФК: Усилия ОПЕК по балансировке рынка нефти могут не увенчаться успехом

Усилия ОПЕК по балансировке рынка нефти могут не увенчаться успехом, так считают аналитики Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

В АФК отметили, что даже при условии превышения спроса над предложением коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР выросли.

«Так как растет уровень добычи нефти в США, который достиг исторического максимума на прошлой неделе, увеличившись до 10,38 млн баррелей в сутки (б/с), растут и опасения по поводу того, что усилия ОПЕК по балансировке рынка нефти не увенчаются успехом», - отмечают специалисты АФК.

Если основным месседжем ежемесячных отчетов ОПЕК в последние месяцы являлось то, что «мировой спрос на нефть растет опережающими темпами над предложением, и что баланс на мировом рынке будет достигнут несмотря на рекордное увеличение добычи в США», то последний отчет картеля заметно отличается от предыдущих публикаций. Так, в мартовском отчете ОПЕК пересмотрела увеличение уровня добычи странами не-ОПЕК в 2018 году с повышением аж на 0,28 млн б/с до 1,66 млн б/с. В частности, только в США в 2018 году производство вырастет на 1,46 млн б/с до 15,8 млн б/с (с учетом сланцевой нефти). Для сравнения, добыча нефти странами не-ОПЕК в 2017 году выросла на 0,87 млн б/с, а в текущем году только в феврале мировая нефтедобыча ускорилась на 0,37 млн б/с до 98,2 млн б/с, это с учетом того, что добыча ОПЕК снизилась на 77,0 тыс. б/с, отмечают специалисты.

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ОПЕК в своем отчете также пересмотрела и прогноз по росту спроса на нефть с повышением на 3 тыс. б/с до 1,6 млн б/с.

«Получается, что спрос на нефть в 2018 году в среднем составит 98,63 млн б/с, а предложение со стороны не-ОПЕК будет равно 66,02 млн б/с. Несложно подсчитать, что для достижения целей по балансировке нефтяного рынка уровень добычи ОПЕК не должен превысить 32,61 млн б/с в 2018 году. Отметим, что в феврале текущего года ежедневный суммарный объем добычи участниками картеля составил 32,19 млн б/с. С этой перспективы кажется, что договор по сокращению уровня добычи работает и мир близок к балансу на нефтяном рынке», - отмечают в АФК.

Однако, если посмотреть на данные по коммерческим запасам нефти в странах ОЭСР, снижение которых ниже среднего значения за последние пять лет является основой целью пакта о сокращении добычи, то в январе они выросли, впервые за последние семь месяцев, на 13,7 млн до 2 865 млн баррелей, что на 50 млн баррелей выше среднего значения за последние пять лет.

«Таким образом, даже при нынешних условиях, когда спрос на нефть в мире превышает предложение на 0,87 млн б/с (по подсчётам ОПЕК, 4Q17) запасы начинают расти. К тому же, прогноз по росту спроса на нефть в 1,6 млн б/с в 2018 году основывается на том, что мировая экономика вырастет на 3,8%. В частности, экономика Индии по прогнозам ОПЕК вырастет на 7,2% в 2018 году, а ВВП Китая увеличится на 6,5%. Однако в свете нарастающей вероятности начала торговой войны, набирающего обороты скандала в банковском секторе Индии и под влиянием других неназванных факторов эти цифры к концу года могут оказаться ниже», - отмечают эксперты.

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В АФК уверены, что прогноз ОПЕК по росту мировой экономики на 2018 год является более оптимистичным, нежели чем реалистичным.

«К тому же нарастает вероятность того, что страны участники пакта могут перестать следовать установленным квотам по мере снижения цен на нефть или при иных условиях. К примеру, Казахстан также является частью договора. Однако, страна с момента запуска добычи на месторождении Кашаган в четвертом квартале 2016 года продолжает наращивать добычу. Так, если уровень добычи нефти в нашей стране увеличился на 0,17 млн б/с в 2017 году до 1,73 млн б/с, то в 2018 году Казахстан в среднем уже будет добывать 1,81 млн б/с, опять же по прогнозам ОПЕК. В частности, только на Кашагане уровень добычи достигнет 0,27 млн б/с», - отмечают аналитики.

По мнению EIA, ситуация с ростом спроса и предложения еще хуже, чем видится аналитикам ОПЕК – спрос в 2018 году вырастет на 1,5 млн б/с, а увеличение предложения составит 1,8 млн б/с. Но все же спрос до конца 2018 года будет превышать предложение. Поневоле помочь планам ОПЕК в поиске баланса на рынке нефти может Венесуэла. Так, по мнению EIA уровень добычи нефти в этой многострадальной южноамериканской стране опустится до 1,38 млн б/с к концу текущего года.

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Стоит отметить, что в 2016 году Венесуэла добывала 2,37 млн б/с. Также по мнению IEA стабильность нефтяного сектора Ливии и Нигерии не может считаться само собой разумеющейся.

Напомним, ОПЕК и несколько стран вне организации в ноябре 2017 года договорились продлить действие глобального пакта об ограничении добычи сырья до конца 2018 года ради выравнивания баланса спроса и предложения.

Сделка ОПЕК+ обеспечила рост цен на нефть до трёхлетних максимумов. Фьючерсные контракты на североморскую смесь Brent в настоящий момент торгуются за 65,2 долларов США за баррель.