Айка Жаксыбай: «В Казахстане нет коллекционного подхода при производстве изделий легкой промышленности»

Свою точку зрения куратор моды и международный консультант ЕВРР по индустрии моды и легкой промышленности Айка Жаксыбай высказала в ходе «круглого» стола «Достижения легкой промышленности 2017 года».

«С одной стороны, это хорошо, что у нас есть много мер господдержки, но, с другой стороны, это плохо: наш производитель привык думать, что государство подкинет какой-то госзаказ, надо просто к кому-то зайти, договориться и так далее. Это плохо. Нужно учиться жить в рыночных реалиях», - посетовала она.

При этом она отметила, три негативных фактора, влияющих отрицательно на развитие отрасли.

Первое – это высокая стоимость рабочей силы, себестоимости.

«Если сравнивать в мировом контексте, то самая низкая себестоимость в Бангладеш. В Китае себестоимость в разы больше, чем в Бангладеш. В Турции выше, чем в Китае, а мы еще дороже Турции. Но простите, как нам тогда конкурировать? Это первый фактор, с которым мы сталкиваемся, когда мы выходим на внутренний рынок или на экспорт», - сказала эксперт.

В этой части, она отметила важность быстрее научится шить универсальную, удобную, красивую одежду.

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Второй негативный фактор – это низкая численность трудоспособного населения.

«Нас мало. И мы должны пытаться компенсировать высокую себестоимость работая в сегментах средний плюс, премиум, люкс», - пояснила свою позицию куратор моды.

И последний фактор – маленький внутренний рынок, из-за чего необходимо ставить на первое место экспортную стратегию.

«Здорово, что «KAZAKH INVEST» поддерживает экспортеров, но нужно сначала создать продукцию и бренды. То чего я не услышала здесь и не вижу. У нас нет инкубаторов брендов. Приходят все эти производители на эти выставки, но не с тем товаром, с товаром, который не правильно брендирован, этот товар не правильно подан, там нет коллекционного подхода. Даже в постельном белье должен быть коллекционный подход. Чтобы человек зайдя за простыней, вышел с тремя пакетами. Потому что простыня связана с пододеяльником, наволочкой, там есть тапочки, шторки, полотенце, сумочка для косметических принадлежностей и так далее. Но, к сожалению, коллекционному подходу у нас не учат», - посетовала эксперт.

Чтобы был бренд, по ее словам, нужно три составляющие: первое - идея, оригинальный концепт, фишка плюс дизайнер-художник.

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Второе – воплощение идеи в реальность путем создания предмета одежды, обуви, аксессуаров.

Здесь требуется компетенция, то чего у нас в Казахстане, по ее оценке, достаточно: производство, конструирование, технология, материаловедение. Третье, продажа продукции. В этой части требуются бизнес навыки, необходимо сформировать каналы сбыта.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН