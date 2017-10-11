Аким ВКО потребовал прекратить продажу земель близ Алаколя

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов на сессии областного маслихата, говоря о развитии озера Алаколь и Бухтарминского водохранилища, потребовал прекратить продажу земель возле этих водоемов, передает Kursiv.kz со ссылкой на инфоцентр ВКО.

Как отмечается в сообщении пресс-службы акима области, благодаря уникальной природе и месторасположению, ВКО обладает большим туристическим потенциалом. Эта отрасль может стать одной из приоритетных в экономике региона.

Глава региона поручил к следующему летнему сезону решить все вопросы с транспортным сообщением - отремонтировать автодорогу, запустить железнодорожное сообщение Усть-Каменогорск-Шар - ст. Жаланашыколь.

«Надо разработать комплексную программу развития озера Алаколь и Бухтарминского водохранилища, где постепенно складывается туристический кластер. И необходимо прекратить продажу земель возле этих водоемов, - отметил Даниал Ахметов.

Глава области считает, что необходимо изучить лечебные свойства некоторых водоемов, которые находятся на территории ВКО.

В них, по предварительным данным экспертов, более 60% образцов имеет подтвержденные лечебные свойства, благодаря особому составу воды.

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