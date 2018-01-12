Атырауский НПЗ перешел на выпуск дизельного топлива экологических классов К4, К5

Атырауский НПЗ перешел на выпуск дизельного топлива экологических классов К4 и К5 (аналоги Евро-4, Евро-5) и с 1 января 2018 года начал отгрузку продукции.

Как сообщалось ранее, в ходе проведенного капитального ремонта на дизельной секции КУ ГБД произведена замена катализаторов в реакторах гидроочистки и депарафинизации дизельных топлив на новейшие катализаторы лицензиара технологического процесса компании «UOP» (США).

В результате замены катализаторов достигнуто снижение содержания серы в гидроочищенном дизельном топливе до 2-3 ррм (единица измерения концентрации, миллионная доля) при норме для класса К5 не более 10 ррм, а для класса К4 не более 50 ррм.

Кроме того, в период подготовки перехода на выпуск продукции по новым стандартам топлива на объектах ТОО «Атырауский НПЗ» был проведен значительный комплекс мер, связанных с промывкой существующих трубопроводных систем, систем налива нефтепродуктов, чистотой резервуарных парков завода, наработаны опытно-промышленные партии дизтоплива К4 и К5, оформлены паспорта качества на продукты.

В государственных уполномоченных органах зарегистрированы декларации о соответствии продукции завода новым экологическим требованиям.

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Также заводом были предъявлены высокие требования и к организациям, занимающимся транспортировкой продукции и поставкой цистерн под налив, связанные с новыми подходами при промывке цистерн и их чистотой. Аналогичные технические мероприятия в обязательном порядке должны быть проведены и на резервуарных парках нефтебаз и автозаправочных станциях.

Производимое Атырауским НПЗ дизельное топливо имеет высокие эксплуатационные показатели, а также отличается высоким уровнем экологичности, в частности, уменьшается количество вредных веществ при работе двигателей автотранспортных средств.