Атырауский НПЗ увеличит выпуск моторных топлив класса Евро-4 и Евро-5

В несколько раз планируют увеличить выпуск моторных топлив на АНПЗ с пуском Комплекса глубокой переработки нефти, сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области.

15 декабря 2017 года на заводе произвели торжественный запуск пуско-наладочных работ, тем самым обозначив завершение третьего этапа модернизации НПЗ.

Проект строительства КГПН вошел в карту индустриализации и ставит перед собой цель по модернизации производства, что повлечет за собой увеличение глубины переработки нефти, повышение объемов и выпуск моторных топлив мирового качества.

Только в процессе строительства было задействовано порядка 4 000 человек, для последующей эксплуатации здесь создано 490 новых рабочих мест.

«Ввод в эксплуатацию данного комплекса позволит резко увеличить производство автомобильных бензинов качества К-4, К-5, это аналоги Евро-4-5, с 650 тыс. до 1 млн 700 тыс. тонн в год, производство реактивного топлива увеличится в 8 раз и составит 244 тыс. тонн. Дизельное топливо увеличится на 23%. Глубина переработки достигнет 84%», - рассказал генеральный директор ТОО «АНПЗ» Галимжан Амантурлин.

На Павлодарском НХЗ завершили ремонт