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Barclays: цена нефти Brent достигнет $73 за баррель

11.07.2018 11:05   659   0

Аналитики Barclays Plc опубликовали прогноз цен на нефть на 2018-2019 годы. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В связи с новыми перебоями и более быстрым сокращением поставок из Ирана, мы думаем, что цены на нефть сортов Brent и WTI составят в среднем $71 за баррель и $65 за баррель в следующем году», - говорится в сообщении банка. Ранее эксперты прогнозировали Brent в районе $65 за баррель в 2019 году.

Кроме того, Barclays улучшил прогноз средней цены этой марки во втором полугодии текущего года до $73 за баррель с прежде ожидавшихся $70 за баррель из-за американских санкций против Ирана и недавних перебоев с поставками из Ливии.

Тем не менее, эти оценки находятся ниже текущих котировок. Последний месяц Brent торгуется в диапазоне $77-79,5 за баррель.

Отметим, что аналитики Morgan Stanley на прошлой неделе поднял прогноз цен на Brent до конца сентября 2019 года до $85 за баррель. Ранее оценка на второе полугодие текущего года составляла $77,5 за баррель, на январь-июнь следующего года - $80 за баррель и на второе полугодие 2019 года - $82,5 за баррель.

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Кроме того, эксперты UBS также повысили прогнозы. Они ожидают сохранение дефицита поставок на глобальном рынке в ближайшие несколько месяцев из-за перебоев в добыче в Ливии и Канаде, а также намерений США добиться значительного ограничения экспорта из Ирана. Brent через двенадцать месяцев будет стоить $85 за баррель против прежней оценки в $75 за баррель. Прогноз цены WTI на три месяца был улучшен до $81 за баррель, на шесть и двенадцать месяцев - до $78 за баррель.

На момент написания материала, в 10:30 по времени Астаны, на Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на нефть Brent с поставкой в августе торгуются по цене $78,19 за баррель, опустившись на 0,87%.

Также цена нефти WTI составила $73,66 за баррель, опустившись на 0,61%.

Фото: Shutterstock.com

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