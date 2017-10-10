Более 63 тыс га сельхозземель в ЮКО возвращены государству

В ЮКО более 63 тыс га земель сельскохозназначения возвращены в государственную собственность. Об этом на прошедшей пресс-конференции в Региональной службе коммуникации сообщил руководитель областного управления земельных отношений Сузакбай Абдикулов, передает Kursiv.kz со ссылкой на пресс-службу акима ЮКО.

Как сообщили в пресс-службе, в результате проведенной инвентаризации в ЮКО в течение 2016-2017 годов возвращены в собственность государства 63,8 тыс. га земель со стороны акимата районов, городов.

По словам Сузакбая Абдикулова, во время инвентаризации установлено, что 241 тыс. га земель 5 912 землепользователей не используются.

Он отметил, что за отчетный период акиматами районов и городов в собственность государства возвращены 63,8 тыс. га земель, приступили к переосвоению 61,1 тыс. га земли.

«Вместе с тем, 5,24 тыс. га земель находятся на учете в качестве бесхозного имущества, 27,1 тыс. га находятся в ведении районных акиматов. Наряду с этим, 83,8 тыс. га земель представлены на рассмотрение областному управлению земельной инспекции для принятия соответствующих мер», - пояснил руководитель управления земельных отношений.

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В целях улучшения инвестиционного климата в регионе, сельскохозяйственные угодья вводятся в обращение путем проведения конкурса.

Как отмечается, за последние 3 года было организовано 53 конкурса, направленных на сельскохозяйственные цели. В результате было сдано в аренду 309 тыс. гектаров земель, а в этом году было введено в обращение 73,8 тыс. гектаров земель.

Отметим, в ЮКО в направлении сельского хозяйства насчитывается 6815,7 тыс га земель, в том числе 911,4 тыс га пахотных земель, 5635,8 тыс га пастбищные и 84,5 тыс. га сенокосные угодья, а многолетние насаждения (сады) составляют 29 тыс га.