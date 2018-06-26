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Бозумбаев: 300-320 тысяч баррелей в сутки добывается на Кашагане

26.06.2018 12:13   718   0 Автор: Жанболат МАМЫШЕВ

Объем ежесуточной добычи нефти на крупнейшем в Казахстане месторождении Кашаган составляет 300-320 тысяч баррелей, сообщил министр энергетики Канат Бозумбаев.

«Сейчас 300-320 тыс баррелей достигли. К концу года, я надеюсь, будет несколько больше. Вы у меня спросите сколько тогда у Казахстана добыча будет, но это частично компенсируется падением (объема добычи нефти) на других месторождениях, которые уже находятся в зрелой фазе и где естественно уровень добычи падает», - сказал он журналистам 26 июня.

По его словам, планы по достижению объема добычи нефти на Кашагане в 370 тыс. баррелей в сутки сохраняются.

«Планы такие есть, никто их не снимал с повестки дня, но вы же знаете, что в прошлом году во время первой закачки газа выяснилось, что другая приемистость пласта. Поэтому год ровно подрядчики должны работать над тем, чтобы сделать новые проектные документы, и к концу года мы должны будем видеть эту уже новую концепцию этапа, который назывался… усиление мощности газовой закачки, и тогда более четко и адекватно можно сказать, какой объем (добычи нефти) будет в следующем году», - сказал министр, отметив, что никто не снимает с повестки дня достижение объема добычи нефти в 370 тыс. баррелей ежесуточно.

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Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН

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