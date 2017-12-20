Бозумбаев: «Избавить Астану от смога сможет только газ»

Министр энергетики Казахстана Канат Бозумабев уверен, что от смога, который вторую зиму подряд окутывает столицу республики, Астана избавится только после отказа от угля в качестве топлива для обогрева частного сектора.

«Решение этого вопроса, в основном, это качественное топливо для частного сектора и топливно-энергетических комплексов, - заявил Канат Бозумбаев в среду, 20 декабря, в кулуарах заседания правительства журналистам. - То есть нужно прекратить сжигание угольного топлива в Астане, необходимо провести сюда газ и сделать его продажу по приемлемым ценам. Это работа сейчас продолжается, более того - она сейчас обсуждается на уровне первого вице-премьера (Аскара Мамина – прим. Къ)», - добавил он.

Глава минэнерго пояснил, что речь идет о налаживании поставок в столицу сжиженного газа, а не обычного пропан-бутана: сложность состоит в том, что в Казахстане этот вид топлива пока не производится. Министр заметил, что такой завод можно было бы построить поблизости от Астаны – к примеру, в Костанае, а затем «привозить его сюда, в столицу, и разжижать». Одновременно он признал, что переход Астаны на газ в качестве топлива для отопления может привести к удорожанию тепла.

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«Если посмотреть на технико-экономическое обоснование трубы, предложенной «КазТрансГазом», то поставка этого газа может привести к значительному увеличению стоимости тепла, если использовать этот газ на ТЭЦ, - заметил г-н Бозумбаев. - Поэтому сейчас рассматриваются варианты, как можно удешевить этот процесс. Понятно, что уголь - более дешевый энергоноситель, тем более что он находится рядом, а газ - далеко. Но выбор должен быть всегда в пользу здоровья и экологии», - заключил глава минэнерго.

В августе этого года министерство энергетики сообщило о том, что «КазТрансГаз» подготовил техническо-экономическое обоснование проекта по строительству газопровода «Сарыарка» протяженностью 1 тысяча 800 километров, который начнется в Кызылординской и пройдет в Астану через Карагандинскую область. Это ТЭО успешно прошло государственную экспертизу: предполагается, что мощность данного газопровода составит три миллиарда кубометров в год, при этом цена его строительства составит 236 млрд тенге, что в минэнерго считают «достаточно большой» стоимостью.

Изначально – еще с 2010 года - рассматривалась возможность строительства газопровода Карталы-Тобол-Кокшетау-Астана, однако стоимость самого газопровода (1,4 миллиарда долларов) и дополнительные расходы, связанные с переоборудованием столичных ТЭЦ под газ, привела к тому, что данный проект был отложен.

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Что касается зимнего смога в Астане, то это проблема существует уже вторую зиму подряд: в январе текущего года аким Астаны Асет Исекешев даже поручал в кратчайшие сроки разработать комплексный план по улучшению экологической ситуации в столице как раз из-за смога, окутавшего столицу республики на стыке 2016-го и 2017 годов. Правда, исследования столичного акимата тогда отводили на выбросы печного отопления лишь 10 % выбросов вредных веществ, с огромным отрывом (53%) здесь лидировал столичный автотранспорт. Проблему в январе усугубил антициклон, принесший в Астану практически безветренную погоду, что и сделало печное отопление, а не автотранспорт, притчей во языцех у горожан.

«В период штиля в воздухе ощущается концентрация жженого топлива, это связано с тем, что одним из элементов распада сжигаемого твердого топлива является зольная пыль или взвешенные частицы, которые более осязаемы организмом человека, нежели выхлопные газы автотранспорта. При этом удельные выбросы от автомобилей более чем в пять раз превышают выбросы от частного сектора. Пиковые концентрации загрязняющих веществ при использовании твердого топлива наблюдаются в частных секторах, особенно в безветренную погоду, а учитывая, что они расположены по всему периметру столицы, фоновое рассеивание распределяется на большую часть Астаны», - объяснял тогда этот «феномен» на заседании в акимате руководитель департамента экологии по Астане Министерства энергетики Абзал Егембердиев.

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Сейчас ситуация в столице повторяется: безветрие – и смог, в котором горожане улавливают больше печных «ароматов», нежели выбросов автомобилей, хотя последние по объемам выбросов по-прежнему превалируют над угольным отоплением.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН