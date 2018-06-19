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Бозумбаев: «Казахстану нужно придерживаться паритета цен на ГСМ с РФ»

19.06.2018 16:00   731   0 Автор: Жанболат МАМЫШЕВ

Казахстану необходимо придерживаться паритета розничных цен на ГСМ со странами-членами Евразийского экономического союза с учетом разницы в фискальном режиме, считает министр энергетики Канат Бозумбаев.

«Учитывая условия работы в рамках Таможенного союза, конечно, нам необходимо придерживаться паритета цен с учетом разницы в фискальном режиме. В текущем году будет продолжена работа над совершенствованием регулирования и повышения привлекательности поставок нефти на нефтеперерабатывающие заводы. Также прорабатывается возможность биржевой торговли и экспорта нефтепродуктов при их профиците», - сказал он на отчетной встрече перед населением 19 июня.

«Что касается цены на ГСМ, то, по данным рейтинга международного агентства «Глобал Петролеум Прайсез», по состоянию на 11 июня текущего года Казахстан занимает 11-ю позицию среди стран с дешевым бензином, а по дизтопливу – 15-е место среди стран с самым дешевым дизельным топливом среди 167 рейтингованных стран», - добавил Бозумбаев.

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Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН

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