Бозумбаев о ценах на бензин: «Будет какое-то равновесие»

В Министерстве энергетики считают, что повышение цен на бензин в России для Казахстана нефатально, большей проблемой является переизбыток бензина на внутреннем рынке. Такое мнение глава минэнерго Канат Бозумбаев высказал журналистам в среду в кулуарах парламента.

«Мы внутри Казахстана создали запасы, которые в полтора раза выше потребностей нашей страны, нашей экономики. Нашим заводам и трейдерам необходим сбыт даже нашего бензина. Поэтому тут все время будет какое-то равновесие», - заявил он.

«То есть, нужно нашим нефтепереработчикам сбывать бензин, а его накопление увеличивается», - добавил Бозумбаев.

Министр отметил, что «по итогам 4-5 месяцев около 90% внутреннего рынка будет закрыто за счет казахстанского бензина, 10% за счет российского бензина».

«Поэтому на ценообразование на бензин внутри страны эти два фактора будут влиять. Сейчас пока повышения цен в России нефатально, оно сильно не влияет на наш внутренний рынок. Больше влияет тот фактор, что у нас большое предложение нашего бензина казахстанского. Будет какое-то равновесие», - заключил он.

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Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН