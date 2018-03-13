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Бозумбаев о строительстве газопровода до Астаны: «Необходимо ускорить строительство сетей»

13.03.2018 11:41   2692   0

Строительство газопровода до Астаны будет завершено до декабря 2019 года. Об этом сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев на заседании правительства во вторник.

По словам министра, в минэнерго создана рабочая группа и разработана дорожная карта. Согласно ей, обеспечивать разработку и утверждение проектно-сметной документации и отвод земли для прокладки магистрального газопровода по маршруту «Кызылорда-Жезказган-Караганда-Темиртау-Астана» будут совместно министерства энергетики, по инвестициям и развитию, акиматы областей и «КазТрансГаз». Эта работа должна закончиться до июля.

Канат Бозумбаев подчеркнул, что разрабатывать схему и условия финансирования с привлечением средств международных финансовых институтов будут министерства финансов, энергетики, национальной экономики, Фонд «Самрук-Казына», НУХ «Байтерек», АО «КазМунайГаз» и акиматы. Сроки - июнь 2018 года.

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«Фонд «Самрук-Казына» должен создать или определить дочернюю организацию для реализации проекта и сформировать уставной капитал на достаточном уровне для привлечения финансирования. Срок - июнь 2018 года. Для доставки газа акиматам необходимо ускорить проектирование и строительство газораспределительных сетей. Все работы должны быть завершены до декабря 2019 года», - заключил министр.

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    45

  • 2. Это удобно, так как будет видна вся «история жизни» транспорта
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Цитата дня
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