Бозумбаев о строительстве газопровода до Астаны: «Необходимо ускорить строительство сетей»

Строительство газопровода до Астаны будет завершено до декабря 2019 года. Об этом сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев на заседании правительства во вторник.

По словам министра, в минэнерго создана рабочая группа и разработана дорожная карта. Согласно ей, обеспечивать разработку и утверждение проектно-сметной документации и отвод земли для прокладки магистрального газопровода по маршруту «Кызылорда-Жезказган-Караганда-Темиртау-Астана» будут совместно министерства энергетики, по инвестициям и развитию, акиматы областей и «КазТрансГаз». Эта работа должна закончиться до июля.

Канат Бозумбаев подчеркнул, что разрабатывать схему и условия финансирования с привлечением средств международных финансовых институтов будут министерства финансов, энергетики, национальной экономики, Фонд «Самрук-Казына», НУХ «Байтерек», АО «КазМунайГаз» и акиматы. Сроки - июнь 2018 года.

«Фонд «Самрук-Казына» должен создать или определить дочернюю организацию для реализации проекта и сформировать уставной капитал на достаточном уровне для привлечения финансирования. Срок - июнь 2018 года. Для доставки газа акиматам необходимо ускорить проектирование и строительство газораспределительных сетей. Все работы должны быть завершены до декабря 2019 года», - заключил министр.

Цены на нефть снижаются на опасениях роста добычи в США