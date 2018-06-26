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Бозумбаев о запрете на ввоз ГСМ из РФ: Другого пути у нас нет

26.06.2018 12:00   894   0 Автор: Жанболат МАМЫШЕВ

Министр энергетики Канат Бозумбаев считает, что другого пути для решения вопроса топливного профицита на казахстанском рынке, кроме как запретить ввоз ГСМ из России железнодорожным транспортом, нет.

«Я тоже читаю через Facebook, что Казахстан защищает и не хочет (пускать российские нефтепродукты на свой рынок). Конвенционный запрет – это временный запрет на несколько месяцев по (ввозу ГСМ) железнодорожным транспортом. Это делается для того, чтобы стабилизировать работу на рынке. Другого пути у нас нет, потому что, в противном случае, мы должны будем снизить выработку на наших НПЗ», - сказал он журналистам 26 июня.

По его мнению, речь идет о поддержке отечественного производителя либо иностранного.

«То есть мы должны поддержать сейчас или отечественного производителя, или иностранного. Мы выбираем временно отечественного. Но это не означает, что мы убиваем конкуренцию на рынке – нет. Через несколько месяцев этот запрет сам по себе перестанет существовать. За это время мы должны будем открыть экспорт, проработать с нашими коллегами из стран Центральной Азии и России – там это межправительственное соглашение долго делается, несколько месяцев. И потом этот вопрос сам по себе решится», - сказал Бозумбаев.

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По его мнению, введение запрета на ввоз российских ГСМ не отразится на розничных ценах на топливо в Казахстане.

«Я думаю, нет (не повлияет на розничные цены на ГСМ в РК), потому что оптовые цены, которые выходят в Казахстан из России, даже несколько выше, чем наши на внутреннем рынке», - сказал Бозумбаев.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН

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