Бозумбаев: «Решение по строительству АЭС пока не принято»

Министра энергетика РК Канат Бозумбаев сегодня в ходе отчетной встрече перед населением прокомментировал вопрос строительства АЭС в Казахстане, передает МИА «Казинформ».

Министр отметил, что «решение по строительству АЭС пока не принято».

«Сейчас АО «Казахстанские атомные электрические станции», дочернее предпритие НК «Казатомпром», занимается разработкой технико-экономического обоснования строительства атомной электрической станции. Только на основании результатов ТЭО, которое произведет международная компания, мы сможем принять решение. Мы также привлечем по этому вопросу несколько экспертов. Что касается требований международного агентства МАГАТЭ - оно устанавливает нормы безопасности в целях защиты здоровья людей и охраны окружающей среды. Проектирование проекта будет основано на этих нормах», - сказал Канат Бозумбаев.

Он добавил, что атомные реакторы последнего поколения отвечают высочайшим нормам безопасности.

«Что касается моего мнения. Мы страна, доминирующая на урановом рынке, занимаем на мировом рынке 40-процентную нишу. Мы обязаны просто создать вертикально интегрированную компанию, чтобы не торговать сырьем, не зависеть от конъюнктуры цен, а заниматься производством продукции конечных переделов. Я имею ввиду топливные сборки для атомных станций. Если мы сможем обеспечивать этой продукцией другие страны, почему бы у себя ими не пользоваться? Вы знаете, у нас сейчас профицит электрической энергии, даже зимой у нас 20, 25% профицита. Это благодаря внедрению системы предельных тарифов, когда было восстановлено и введено более 5 тыс мГв. По балансу где-то к 2025-2026 году у нас появится небольшой дефицит, и нам нужны будут мощности. Если даже будет АЭС, она нужна будет в тот период», - пояснил глава Минэнерго РК.

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