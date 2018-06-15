Бозумбаев: Запрет импорта бензина не скажется на ценах

В Казахстане планируют ввести запрет на импорт бензина из других стран. Об этом заявил министр энергетики РК Канат Бозумбаев в интервью журналистам, после совместного заседания палат парламента РК.

«В Казахстане завершается модернизация НПЗ. Два завода модернизировали - Атырауский и Павлодарский. Они стали вырабатывать больше высококачественного, высокооктанового топлива, бензина марки АИ-92 и АИ -95. В августе - сентябре планируется введение в строй модернизированной части Шымкентского НПЗ и, соответственно, выработка бензина еще вырастет», - сказал Канат Бозумбаев.

Министр отметил, что на сегодня свободные остатки на нефтебазах и запасы выработанного на заводах топлива, составляют 350 тысяч тонн по бензину АИ-92.

«Этого более чем в полтора раза больше, чем нам нужно для внутреннего потребления. Поэтому мы предполагаем ввести запрет на импорт бензина, именно марки АИ-92 на три месяца», - пояснил Канат Бозумбаев.

Министр заверил, что запрет импорта никак не скажется на ценах.

«Я думаю, никак (не скажется), так как у нас профицит бензина. Если мы не будем предпринимать меры по открытию экспорта и по защите своего рынка, то у нас вообще заводы могут остановиться из-за того, что будут запасы переполнены», - добавил Канат Бозумбаев.

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Министр энергетики отметил, что приказ об эмбарго на импорт еще не подписан, но данный вопрос уже находится в работе.