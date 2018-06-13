Brent дешевеет до $75,63 за баррель на фоне данных о росте запасов в США

Нефть марки Brent дешевеет до $75,63 за баррель после публикации данных Американского института нефти (API), согласно которым запасы нефти в США выросли за минувшую неделю, сообщает «Интерфакс».

Также накануне ОПЕК опубликовала ежемесячный отчет, который привел к снижению стоимости Brent по итогам торгов 12 июня. Цена августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 11:00 аст снизилась на $0,25 до $75,63 за баррель. Во вторник контракты подешевели на $0,58 до $75,88 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,33 до $66,03 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракты выросли в цене на $0,26 до $66,36 за баррель.

Согласно данным API, запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 833 тыс. баррелей. Официальные данные о запасах будут обнародованы Минэнерго США в среду. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают снижения запасов на 2,6 млн баррелей за прошлую неделю. Запасы бензина в США по итогам недели выросли на 200 тыс. баррелей, дистиллятов - не изменились, полагают аналитики.

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Страны ОПЕК увеличили добычу в мае на 35 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с апрелем - до 31,87 млн б/с, свидетельствует ежемесячный отчет организации. Производство нефти в Саудовской Аравии повысилось на 85,5 тыс. б/с. Рост был частично нивелирован сокращением добычи в Нигерии, Венесуэле и Ливии.