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Brent подешевела до минимума за три месяца

18.07.2018 18:50   452   0

Нефтяной рынок негативно отреагировал на данные Американского института нефти (API) об увеличении запасов этого топлива в США, цена Brent снизилась до минимальной отметки за последние 3 месяца.

Так, на момент написания материала (18:50 по времени Астаны), согласно данным Investing.com, стоимость нефти марки Brent составила $71,69 за баррель, снизившись на 0,65% по сравнению с предыдущим закрытием торгов.

Стоимость нефти марки WTI составила $66,83 за баррель, снизившись на 0,49% по сравнению с предыдущим закрытием торгов.

По информации API, объем нефти в нефтехранилищах США по итогам прошлой недели увеличились на 629 тыс. баррелей.

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Официальные данные министерства энергетики США будут обнародованы в среду, и рынок в среднем ожидает, что они укажут на падение запасов на 4,1 млн баррелей.

«Направление движения котировок будет во многом зависеть от данных Минэнерго.Если показатели будут похожи на цифры из доклада API, это может оказать дополнительное давление на рынок», - сказал стратег сырьевого рынка в ING Уоррен Паттерсон.

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Как отмечает Interfax Казахстан, участники рынка обеспокоены ростом нефтедобычи в Саудовской Аравии и России и замедлением роста экономики Китая, крупнейшего импортера нефти в мире.

Дополнительным негативным фактором для нефтяного рынка выступает дорожающий доллар, снижающий привлекательность инвестиций в сырьевые активы. К евро американская валюта подорожала на 0,48%, к иене - на 0,1%, а к корзине из 16 основных мировых валют - на 0,4%.

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