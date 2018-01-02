Цена на нефть превысила $67

Новый 2018 год нефть встречает ростом, обновляя максимумы с 2015 года.

Цена нефти марки Brent на момент написания материала (11:40 по АСТ) составляет $67,14 за баррель.

Главным позитивным фактором для нефтяного рынка стало решение ОПЕК и партнеров картеля продлить соглашение об ограничении добычи до конца 2018 года. Инвесторы полагают, что такая мера приведет к сокращению излишка топлива на рынке и восстановлению баланса спроса и предложения.

В частности, снижение поставок топлива стало причиной значительного снижения запасов нефти в странах Организации экономического сотрудничества и развития.

Товарные запасы нефти в США, крупнейшем потребителе этого топлива в мире, на минувшей неделе упали на 4,61 млн баррелей, до минимума с октября 2015 года. Между тем у трейдеров сохраняются опасения, что подъем цен на нефть спровоцирует рост нефтедобычи в Штатах.