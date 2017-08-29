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Цена на золото поднялась до максимума за 10 месяцев

29.08.2017 19:00   712   0
Во вторник биржах золото подорожало до максимума почти за десять месяцев. Инвесторы предпочитают покупать защитные активы после того, как Северная Корея осуществила пуск баллистической ракеты, которая пролетела над северными регионами Японии.
 
При возникновении геополитических рисков повышается спрос на защитные активы, такие как золото. Защитные активы считаются надежным вложением средств во времена нестабильности на других рынках.
 
К 19:15 (по времени Астаны) фьючерсы на золото повысились до $1327,17 за тройскую унцию. Во время сегодняшней сессии цены на золото повышались до $1330,00 — наивысшего значения с ноября прошлого года.
 
В понедельник золото подорожало приблизительно на 1,3%. Это стало наивысшим ростом цен на золото за день с середины мая.
 
Нынешнее усиление напряженности между странами заставило инвесторов избегать рисковых активов, таких как акции и высокодоходные валюты и обратить свое внимание на традиционные защитные активы, например, иену, швейцарский франк и золото.
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