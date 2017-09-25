Цена нефти марки Brent превысила $57 за баррель

Нефтяные котировки в первой половине дня демонстрировали разнонаправленное движение. Основную поддержку котировкам оказали данные ОПЕК, согласно которым уровень соблюдения нефтяного пакта в августе достиг 116%.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent укрепился до отметки $57,02 за баррель. Ноябрьский фьючерс на сорт WTI торгуется около отметки $50,92 за баррель.

В минувшую пятницу агентство Baker Hughes отчиталось о сокращении числа активных буровых установок на 5 единиц, что стало третьим недельным снижением показателя подряд. Подобная динамика благоприятна для нефти, однако является искаженной вследствие сложности оценки влияния ураганов Харви и Ирма, ранее нарушивших работу ряда добывающих платформ в Мексиканском заливе.

Сегодня в Иракском Курдистане проходит референдум о независимости. Верховный суд Ирака ранее заявил о невозможности проведения референдума. Власти официального Ирака обратились к мировому сообществу с просьбой не закупать нефть из Курдистана. Ситуация осложняется тем, что губернатор провинции Киркук (являющейся основным нефтеносным регионом Ирака) Наджмальдин Карим проголосовал за независимость Курдистана и призвал жителей региона последовать его примеру. Это может вызвать трудности с поставками сырья из региона, что способно поддержать цены на черное золото.

За 1,8 млрд тенге акимат Шымкента продал долю ТЭЦ-3