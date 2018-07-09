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Цена нефти марки Brent выросла до $77,42 за баррель

09.07.2018 11:43   915   0

На Лондонской межконтинентальной бирже ICE в понедельник в 11:30 по времени Астаны цена на нефть марки Brent выросла на 0,4% до $77,42 за баррель. Об этом сообщает Investing.com.

Также цена фьючерсов на нефть WTI повысилась на 0,43% до $74,12 за баррель.

В центре внимания нефтяных рынков остаются объемы добычи нефти после того, как на прошедшей неделе цены на нефть снизились из-за сигналов о росте добычи в Саудовской Аравии и США.

Саудовская Аравия сообщила ОПЕК, что в прошлом месяце повысила объем добычи почти на 500 тыс. баррелей в сутки до 10,5 млн баррелей в сутки. Согласно данным информированных источников, Саудовская Аравия решила повысить добычу, чтобы остановить рост цен.

В прошлом месяце наибольший экспортер нефти в мире и в ОПЕК заявил о том, что увеличит объем добычи нефти, чтобы компенсировать сокращение поставок из Ливии, Венесуэлы и Ирана. Обещания Саудовской Аравии не удовлетворили президента США Дональда Трампа, который продолжил критиковать ОПЕК в своем Twitter за повышение нефтяных цен.

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В субботу министр энергетики Ирана заявил, что Трамп оскорбляет ОПЕК, приказывая повысить объем добычи и снизить цены. Он также сообщил о том, что объемы добычи и экспорта иранской нефти не изменились, несмотря на давление со стороны США. Администрация Трампа настаивает на том, чтобы другие страны с ноября месяца прекратили импорт иранской нефти, когда США возобновят санкции против этой страны. Ранее Трамп разорвал ядерную сделку между Ираном и шестью ведущими странами мира.

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На прошлой неделе объем добычи нефти в США остался на рекордном значении 10,9 млн баррелей в сутки, который был достигнут в прошлом месяце.

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Согласно опубликованным в пятницу данным компании Baker Hughes, за неделю, которая завершилась 6 июля, энергетические компании США увеличили число действующих буровых установок на пять до 863. Это первое увеличение числа буровых установок США за последние три недели. Число действующих буровых установок в США, которое считается индикатором будущей добычи, значительно выше, чем год тому назад, когда оно равнялось 763. Нефтяные компании США увеличили объем добычи в ответ на сокращение добычи ОПЕК, продолжающееся последние полтора года.

На этой неделе участники рынка будут следить за свежими данными о запасах сырой нефти, которые будут опубликованы во вторник и среду. Это укажет на уровень спроса самого крупного потребителя в мире и позволит оценить уровни добычи.

Фото: Shutterstock.com

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Цитата дня
Я родился среди гор. Каждый день, вставая, я видел вершины. У казахов есть: кто родился, глядя на вершину, тот на вершину и стремится. Наверно, не случайно, это было
Нурсултан Назарбаев
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