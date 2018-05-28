Цены на нефть Brent снизились до $74,95 за баррель

Мировые цены на нефть эталонных марок существенно снизились. Об этом свидетельствуют данные торгов 28 мая (9-00 аст) на лондонской бирже ICE Futures, сообщает Investing.com.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent упала $74,95 за баррель (-2%). Стоимость фьючерсов на нефть WTI уменьшилась на 2,49% до $66,19 за баррель.

Напомним, 25 мая нефть начала дешеветь из-за неожиданного роста запасов в США. Также участники рынка опасались, что ОПЕК может уже в июне увеличить добычу из-за рисков, связанных с Венесуэлой и Ираном. Также Международное энергетическое агентство (IEA) понизило прогноз глобального спроса на нефть на 2018 год.