По итогам торгов в пятницу цены на нефть незначительно снизились.

Отметим, с начала недели Brent подорожала на 2,1%, WTI - на 3,1%.

«Рынок сейчас настолько «бычий», насколько это возможно, и у него еще остался небольшой потенциал к росту», - сказал старший аналитик сырьевого рынка в SEB AB Бьярн Скилдруп.

На момент написания материала (18:13 по времени Астаны), стоимость нефти марки Brent составила $69 за баррель, подешевев на 0,38%.

Нефть марки WTI к этому моменту торговалась на уровне $63,34 за баррель, упав в цене на 0,72% по отношению к предыдущему закрытию торгов.

Трейдеры продолжают оценивать данные министерства энергетики США, которые указали на снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 4,9 млн баррелей - до минимальных с августа 2015 года 419,5 млн баррелей.

Нефтедобыча в США упала на 290 тысяч баррелей в сутки (б/с), до 9,492 млн б/с. Тем не менее, Минэнерго прогнозирует рост добычи в 2018 году до рекордных 10,27 млн баррелей в сутки.