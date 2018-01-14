14 января 2017 года цены на нефть незначительно выросли.

На момент написания материала (13:05 по времени Астаны) нефть марки Brent торговалась на уровне $69,80 за баррель, поднявшись в цене на 0,78% по сравнению с закрытием торгов в пятницу. Цены на нефть марки WTI торговались на уровне $64,40 за баррель, поднявшись на 0,94% по сравнению с закрытием предыдущих торгов.

Напомним, по итогам торгов в пятницу цены на нефть незначительно снизились. Стоимость нефти Brent составила $69 за баррель. Нефть марки WTI к этому моменту торговалась на уровне $63,34 за баррель.

Отметим, с начала недели Brent подорожала на 2,1%, WTI - на 3,1%.