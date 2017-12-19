Цены на нефть показывают рост

Цены на нефть выросли во вторник на фоне закрытия нефтепровода Forties и сокращения добычи в рамках пакта ОПЕК+, однако наращивание добычи в США ограничило рост.

К 13.15 (АСТ) фьючерсы на нефть сорта Brent торговались по $63,55, на 0,22 процента выше предыдущего закрытия.

Фьючерсы на североамериканский сорт WTI к этому времени торговались по $57,42, на 0,35 процента выше предыдущего закрытия.

Мировые запасы сырья постепенно снижаются благодаря ограничениям и перебоям нефтедобычи.

"Запасы сырья в странах ОЭСР снизились на 40 миллионов баррелей в октябре до 2,92 миллиарда баррелей, в то время как запасы нефти в мире сократились на 61 миллион баррелей до 5,48 миллиарда баррелей. Таким образом, в четвертом квартале 2017 года на рынке нефти будет наблюдаться дефицит предложения (1 миллион баррелей в сутки)", - сказали аналитики из Bernstein Energy.

"...После принятого ОПЕК решения продлить срок действия пакта, мы ожидаем, что уровень запасов нефти в странах ОЭСР достигнет среднего показателя пяти лет (2,83 миллиарда баррелей) к третьему кварталу 2018 года, а также достигнет долгосрочного среднего показателя к концу следующего года", - добавили аналитики.

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Однако попытки ОПЕК снизить предложение на рынке подрывает производство в США, объем которого взлетел с середины 2016 года на 16 процентов до 9,8 миллиона баррелей в сутки.

Добыча одной только сланцевой нефти, без учёта производства на одном из крупнейших месторождений в Мексиканском заливе, как ожидается, вырастет в январе на 94.000 баррелей в сутки, увеличившись 13-й месяц подряд, сообщило Управление энергетической информации США (EIA) в понедельник.

В целом, производство сырья в США поднимется до рекордной отметки в 10,02 миллиона баррелей в сутки в 2018 году, согласно прогнозу Управления.