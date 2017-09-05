Цены на нефть растут, на бензин - снижаются

На фоне повышения спроса со стороны нефтеперерабатывающих предприятий США, которые возобновили свою работу после урагана "Харви", цены на нефть незначительно поднялись.

Как пишет Investing.com , фьючерсы на бензин продолжают снижаться.

В 16:50 по времени Астаны октябрьские фьючерсы на нефть WTI повысились на $0,66 или приблизительно на 1,4% до $47,95 за баррель.

Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в ноябре на Лондонской товарно-сырьевой бирже ICE Futures Exchange снизились на $0,32 или около 0,6% до $52,66 за баррель.

На NYMEX октябрьские фьючерсы на бензин снизились на $0,017 или приблизительно на 1% до позиции $1,674 за галлон, приближаясь к значениям, которые фиксировались до выхода урагана «Харви» на материковую часть США.

В прошлый четверг фьючерсы на бензин достигли максимума за два года $2.139 из-за опасений о возможном сокращении поставок.