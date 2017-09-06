Цены на золото держатся близко к максимальным значениям за год

Сегодня цены на золото держатся вблизи к максимальным значениям за год в связи с сохраняющейся напряженностью на Корейском полуострове и заявлений о низкой инфляции и в пользу мягкой монетарной политики от чиновников ФРС.

К 16:50 по времени Астаны фьючерсы на золото снизились до $1 343,86 за тройскую унцию. Желтый металл подорожал во вторник, зафиксировав третью сессию роста подряд. Во время вчерашней торговой сессии был зафиксирован максимум с 8 сентября 2016 года — $1 349,70 за тройскую унцию.

На COMEX фьючерсы на серебро повысились до $18,34 за тройскую унцию. Во время вчерашней торговой сессии цена на серебро повышалась до $18,03 — наивысшего значения с 21 апреля.

При возникновении геополитических рисков повышается спрос на защитные активы, такие как золото. Защитные активы считаются надежным вложением средств во времена нестабильности на других рынках.

Рынки также оценивают сделанное во вторник заявление члена правления ФРС Лаел Брейнард. По ее мнению, ФРС следует осторожно подходить к вопросу ужесточения монетарной политики, учитывая, что значение инфляции находится ниже целевого уровня, определенного центробанком США.

Ее заявления в пользу мягкой монетарной политики еще больше усилили сомнения в том, что ФРС повысит процентную ставку в третий раз в этом году. Вероятность повышения процентной ставки до конца года в данный момент составляет приблизительно 35%.

Цены на платину повысились на до позиции $1 012,45, а палладий подорожал до $960,00 за унцию.