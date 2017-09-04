Цены на золото достигли максимума почти одного года

Цены на золото подскочили в понедельник, достигнув максимума почти одного года, на фоне бегства инвесторов от риска в связи с беспокойством о том, что КНДР может снова запустить ракету, после шестого и самого мощного ядерного испытания.

В 17.30 по времени Астаны золото торгуется по $1.340,59 за тройскую унцию по сравнению с $1.324,57 за унцию при закрытии торгов в пятницу.

Фьючерсы на золото в США с поставкой в декабре подорожали на $9,5 до $1.340 за унцию.

Иена и суверенные облигации Японии также выросли в понедельник, так как проведенное Северной Кореей ядерное испытание спровоцировало интерес к активам-убежищам, хотя потери фондовых рынков были ограничены.

Инвесторы также ожидают заседания Европейского центробанка в четверг.

Серебро торгуется по $17,92 за унцию по сравнению с $17,68 к закрытию торгов в пятницу, платина стоит $1014,25 по сравнению с $1004,50, палладий - $982,17 против $980,50.