Через 5 лет Казахстан может стать экспортером грецкого ореха

Казахстан может стать экспортером грецкого ореха в Россию и Китай уже через 5 лет, если сумеет нарастить площади промышленных садов до 10 тыс га, считает итальянский эксперт Джузеппе Калькани.

«В настоящий момент в Казахстан является поставщиком орехов на внутренний рынок и на рынки ближайшего зарубежья: Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан. В целом, через 5 лет, я считаю, что Казахстан ожидает в блестящее будущее, потому что рядом находится такие соседи как Российская Федерация, в частное Сибирский регион и Китай, которые являются основными потребителями продукции. Казахстан будет в числе экспортеров, если объем посадок достигнет 10 тысяч гектаров», - отметил итальянский ученый Джузеппе Калькани.

По его данным в Казахстане пока что не существует как таковых ореховых садов, есть 5 небольших посадок (2 в Алматы, Шымкен, Сарыагаш и близ Каспийского моря). Наиболее благоприятными зонами для выращивания орехов являются Алматы и Шымкент. Орех требователен к почве и к поливу – лишь 7% всей земной поверхности пригодны для его произрастания.

Уже через 4 месяца начнется работа по посадкам грецкого огреха и фундука на вдоль реки Или.

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«Эта область находится рядом с Китаем и изучена уже достаточно хорошо, да и Китай давно занимается выращиванием именно грецкого ореха в этом регионе. Скорее всего, в проект будут инвестиции как Казахстана, так и зарубежных стран», - отметил эксперт.

При этом, итальянский эксперт отметил, что засадить один гектар грецким орехом в среднем стоит $7 тысяч. Промышленный урожай сортового ореха может быть получен через 7 и более лет, и при условии хорошей организации и ухода доход может составить $6-8 тысяч с гектара.

В свою очередь, представитель казахстанской ассоциации производителей и переработчиков орехов и ягод (КАПОЯ) отметила, что в Казахстане достаточно активно развивается ореховодство.

«На самом деле программа по развитию ореховодства в Казахстане ведется уже в течение нескольких лет. В 2017 году в РК была зарегистрирована ассоциация производителей и переработчиков орехов и ягод (КАПОЯ). В апреле 2107 года в поселке Тургень был посажен первый демонстрационный ореховый сад. В прошлом году в алматинской области году был заложен сад на 200 га, в этом году планируется расширить его до 1тыс га», - отметила представитель КАПОЯ Елена Курганова.

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При этом, в РК еще нет действующих промышленных садов, засаженных сортовыми саженцами. Общая площадь под посадку орехов в РК составляет 693,4 га, из них 244,3 га - личные подсобные хозяйства, 414 га - ореховые сады, 35,1 - крестьянские и фермерские хозяйства.

Стоимость орехов на внутреннем рынке РК составляет 750 - 1300 тг орех грецкий

3200 - 3500 тг фундук. При чем, казахстанский орех представлен только в неочищенном виде.

«В условиях рыночной экономики учитывая почвенно-климатические условия Казахстана в южных областях (Южно-Казахстанская, Жамбылская, Алматинская и Кызылординская) будут произрастать и давать высокий урожай культуры: грецкого ореха, миндаля, фисташки, фундука и ореха пекан», - заключила она.

Вместе с тем, есть и предприниматели, выращивающие местные сорта орехов.

«Емкость казахстанского рынка орехов в период пика – в 2013 году была равна около 3200 тонн. Основные потребители - это кондитерские предприятия. Но основная часть орехов, которые потребляет население идет в Казахстан из Узбекистана и Кыргызстана серым рынком, и он, по моим оценкам, был равен 5-6 тысячам тонн. Сейчас емкость меньше ориентировочно на 20-30%. Для меня ореховый бизнес не основной, а дополнительный, но очень перспективный. На сегодня самая большая площадь посадок - 1200 гектаров, и этой весной я планирую освоить еще 800 гектаров. Но мои плантации не учитываются, поскольку сейчас на рынке активно продвигаются западные сорта орехов. А я посадил орех местного сорта. Орех в Алматинской области цветет как раз в период возвратных заморозков и из десяти лет только 5-6 лет он дает урожай. Это очень низкий показатель, делающий промышленное выращивание орехов нерентабельным. Для минимизации рисков при выборе сорта орехов я заказал исследование в калифорнийском научно-исследовательском институте. Именно они, исследовав западные европейские и местные сорта, порекомендовали для выращивания в Алматинской области сорт «Идеал», выращенный советским селекционером С.Калмыковым. Он устойчив к повторным заморозкам, имеет двойную фазу, то есть двойное цветение за весну, низкорослый, самоопыляемый», - отметил владелец ТОО «Казагриплант» Бекет Абишев.

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