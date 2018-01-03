Четвертый НПЗ планируют построить в Казахстане в ближайшие 4 года

Казахстану нужен четвертый НПЗ, считает министр энергетики РК Канат Бозумбаев.

Так, по словам министра, уже создана соответствующая рабочая группа по изучению данного вопроса. С 2019 года планируется подготовка технико-экономического обоснования нового НПЗ.

Он также отметил, что с 2019-го необходимо привлечь инвестора для финансирования проекта и приступить к строительству.

«Четвертый нефтеперерабатывающий завод Казахстану нужен. Это мое мнение. Мы сейчас уже поднимаем данный вопрос, ведь строительство завода - это дело не одного года. Спрос на горюче-смазочные материалы растет. По нашим прогнозам, примерно к 2022 году возникнет необходимость увеличения импорта нефтепродуктов. К этому времени четвертый завод уже должен быть построен. Мощностей существующих трех для удовлетворения растущего спроса будет недостаточно», - пояснил глава Минэнерго РК Канат Бозумбаев.