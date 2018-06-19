МЭ РК: Чуть более трети потребности в авиакеросине закрывают казахстанские НПЗ

По итогам января-мая всего 36% потребности внутреннего рынка в авиакеросине было закрыто за счет отечественного топлива, а остальное Казахстан традиционно импортировал, сообщил министр энергетики Канат Бозумбаев.

«Уже в ближайшем периоде наш рынок будет полностью насыщен отечественными нефтепродуктами. Так, обеспеченность рынка за 5 месяцев отечественными продуктами достигла по бензину 85%, по дизтопливу – 95%, по авиакеросину – практически 36%», - сказал Канат Бозумбаев на отчетной встрече перед населением 19 июня.

Для исключения возникновения дефицита Минэнерго практически ежесуточно осуществляет мониторинг остатков топлива на нефтебазах и импорта ГСМ.

«Остановка в мае на ремонт Шымкентского НПЗ на 39 дней не вызвала дефицита ГСМ, и рынок этого не заметил. Внедряемая в 2018 году на трех НПЗ система автоматизации управления ремонтами (ТОРО) позволит сократить ежегодные сроки ремонтов НПЗ с 45 до 20 дней. Остановка на 45 дней будет осуществляться раз в три года против ежегодного, что было раньше. Объем переработки нефти на каждом НПЗ увеличится в среднем дополнительно на 300 тысяч тонн в год», - сказал Канат Бозумбаев.

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Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН