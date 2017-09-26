Депутаты призвали навести порядок в субсидировании сельского хозяйства

В Костанае состоялось выездное заседание Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Сената Парламента по вопросам субсидирования субъектов агропромышленного комплекса, сообщает пресс-служба палаты.

Председатель Комитета Женис Нургалиев проанализировал ситуацию в отрасли. Он считает, что большинство сельскохозтоваропроизводителей зачастую не ведают о нововведениях по налогообложению, субсидированию, что в конечном итоге приводит к их недовольству в отношении принимаемых государственных мер.

По его словам, отсутствие налаженной работы по разъяснению законодательства профильного министерства с соответствующими структурами местных органов власти и стало причиной такой ситуации.

Как сообщается, на выездном заседании обсудили проблемы, которые поднимают аграрии на встречах с депутатами Сената в регионах. В частности, представители сельскохозяйственных кооперативов указывают на недоработки по вопросам их субсидирования и налогообложения.

Женис Нургалиев прокомментировал данную ситуацию.

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«В данном случае необходима широкая разъяснительная работа, как органов сельского хозяйства, так и налоговиков», - считает он.

Как отмечается, перед участниками заседания выступили заместитель акима Костанайской области Гауез Нурмухамбетов, первый вице-министр сельского хозяйства Кайрат Айтуганов, представители государственных органов, руководители сельскохозяйственных предприятий. В мероприятии приняли участие сенаторы Ансар Мусаханов, Бекмырза Еламанов, Мухтар Жумагазиев, Дуйсенгазы Мусин, Абдалы Нуралиев.

В завершении встречи Женис Нургалиев выразил уверенность, что прозвучавшие предложения будут использованы в работе Парламента и министерства сельского хозяйства.

Кроме того, в рамках поездки в область состоялась встреча парламентариев с акимом Костанайской области Архимедом Мухамбетовым, который поделился планами развития региона.

Аким отметил, что 2017 год оказался плодотворным для сельского хозяйства.

«В ходе завершающейся уборочной кампании собрано около 5 млн тонн пшеницы. Большие перспективы открываются в связи с модернизацией и открытием новых перерабатывающих мощностей», - рассказал глава региона.

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В городе Рудном парламентарии ознакомились с работой птицефабрики ТОО «Жас Канат – 2006». Руководитель предприятия Кайрат Маишев рассказал о развитии мощностей, обеспечивающих выпуск экологически чистого куриного яйца и мяса.

Депутаты также осмотрели один из карьеров АО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение».

В ходе встречи с ППС и студентами Костанайского государственного университета им. А. Байтурсынова парламентарии рассмотрели вопросы внедрения научных достижений и инноваций в сельскохозяйственное производство. Особое внимание уделено перспективам Агротехнологического хаба, созданного на базе университета.