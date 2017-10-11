Депутаты требуют от правительства публичного отчета перед обществом о перспективах рынка ГСМ

Группа депутатов мажилиса требует, чтобы правительство сообщило казахстанцам о текущей ситуации и планах по развитию отечественного рынка светлых нефтепродуктов. С соответствующим запросом на имя премьер-министра выступил в среду на пленарном заседании мажилиса депутат Павел Казанцев.

"Уважаемый Бакытжан Абдирович, принятые Вами меры организационного характера надеемся повысят ответственность уполномоченных органов за системные провалы в работе. Однако, даже если всех чиновников уволить, в принципе, это ситуацию пока не меняет. Потому что общество не получает ответы на злободневные проблемы сегодняшнего дня. Учитывая вышеизложенное, просим сообщить, какие исчерпывающие пошаговые конкретные меры для выхода из сложившейся ситуации намерено принять правительство в самое ближайшее время. А также публично изложить казахстанскому обществу четкую позицию по текущей и прогнозируемой ситуации с рынком светлых нефтепродуктов", - заявил Казанцев.

Он напомнил, что ситуация с нехваткой бензина "повторяется с постоянной периодичностью". "При этом каждый раз казахстанцы задаются вопросом, почему в нефтедобывающей стране рынок так регулярно лихорадит от дефицита бензина и от постоянно растущих цен на него, а уполномоченные органы каждый раз находят тому оправдание, проводят многочисленные совещания, однако ни выводов, ни четкого плана действий по локализации проблем и тем более по прогнозированию и предупреждению сезонных перебоев с топливом не имеем", - сказал депутат.

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При этом, напомнил Казанцев, нынешнее повышение цен - уже третье в текущем году. "По сравнению с октябрем прошлого года цена на народный бензин марки АИ-92 со 120 тенге выросла в отдельных регионах до 157 тенге, то есть более чем на 20 процентов, а на некоторых заправках его и по новым ценам не найти", - констатировал он.

Депутат подчеркнул, что проблема "системная, повторяется из года в год, и каждый раз она становится абсолютной неожиданностью для правительства", как и проблема с нехваткой угля с началом отопительного сезона.

"А ведь и нефти, и угля у нас в избытке. Но правительство не может наладить системную работу в этих направлениях в режиме проснувшегося пожарного, когда все двигаются, что-то тушат, а результата практически нет, пока огонь сам не потухнет. А казахстанцы ждут именно системной работы и решения простых, но важных для каждого вопросов", - отметил Казанцев.