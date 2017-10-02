Для снижения дефицита ГСМ в Жезгазган привезут 900 тонн топлива

Для устранения дефицита горюче-смазочных материалов в Жезказган доставят 900 тонн топлива, передает корреспондент Kursiv.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Карагандинской области.

В Жезгазгане продолжает сохраняться сложная ситуация с топливом. Так, по информации пресс-службы, на совещании было решено, какие меры будут приняты по урегулированию ситуации.

В ходе совещания, заместитель акима Карагандинской области Алмас Айдаров сообщил, что острая нехватка бензина в Жезказгане возникла из-за того, что Атырауский НПЗ после ремонта не вышел на полную мощность.

«Поставки бензина задерживаются. Павлодарский завод закрылся на ремонт 20 сентября. Сейчас 350 тонн бензина марки АИ-92 уже в пути. Состав находится в Актюбинской области, ожидаем поставку до конца сегодняшнего дня. Приоритетный маршрут отрабатываем с компанией «Казахстан Темир жолы», - проинформировал Алмас Айдаров.

Еще 550 тонн топлива с Атырауского нефтеперерабатывающего завода доставит в Жезказган частная фирма. Как сообщается, этих запасов хватит, чтобы покрыть острую нехватку бензина на 20 дней.

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Но дефицит сохранится до конца октября, пока не возобновит работу павлодарский НПЗ.

Кроме того, на аппаратном совещании обсудили и ценовую политику. Сейчас в регионе цена за АИ-95 доходит до 155 тенге за литр. Глава Карагандинской области Ерлан Кошанов потребовал сделать все возможное, чтобы не допустить дальнейшего подорожания.