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Для жителей Караганды снизят цены на уголь

25.09.2017 21:17   567   0

В акимате Карагандинской области начали проверку обоснованности роста цен на уголь потребителям.

Глава области Ерлан Кошанов спросил у руководителей угледобывающих компаний, «почему в угольной столице Казахстана подорожал уголь»?

Аким города Каражала Тилектес Досаев, в свою очередь добавил, что предприятие «Жалын» уголь для населения не отпускает, а «Шубарколь» поднял цену до 8 500 тенге за тонну.

Представитель АО «Шубарколь комир» Инна Горяинова опровергла информацию о том, что компания «взвинтила» цены на твердое топливо, пишет МИА «Казинформ».

По словам Инны Горяиновой, «Шубарколь комир» продает уголь контрактодержателям по цене 4 502 тенге за тонну, без налога на добавленную стоимость.

Цена нефти марки Brent превысила $57 за баррель...
Нефтяные котировки в первой половине дня демонстрировали разнонаправленное движение. Основную поддержку котировкам оказали данные ОПЕК, согласно котор...

«Цену в 8 500 тенге, скорее всего, сформировали посредники», - пояснила она.

Ерлан Кошанов опросил представителей других угольных предприятий. Из ответов следует, что разброс цен составляет от 3 000 тенге до 8 000 тенге за тонну.

По итогам встречи с руководителями угледобывающих компаний аким поручил своим заместителям детально разобраться с тем, как формируются цены на уголь.

За 1,8 млрд тенге акимат Шымкента продал долю ТЭЦ-3


 

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Калмуханбет Касымов
Министр внутренних дел РК
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