Для жителей Караганды снизят цены на уголь

В акимате Карагандинской области начали проверку обоснованности роста цен на уголь потребителям.

Глава области Ерлан Кошанов спросил у руководителей угледобывающих компаний, «почему в угольной столице Казахстана подорожал уголь»?

Аким города Каражала Тилектес Досаев, в свою очередь добавил, что предприятие «Жалын» уголь для населения не отпускает, а «Шубарколь» поднял цену до 8 500 тенге за тонну.

Представитель АО «Шубарколь комир» Инна Горяинова опровергла информацию о том, что компания «взвинтила» цены на твердое топливо, пишет МИА «Казинформ».

По словам Инны Горяиновой, «Шубарколь комир» продает уголь контрактодержателям по цене 4 502 тенге за тонну, без налога на добавленную стоимость.

«Цену в 8 500 тенге, скорее всего, сформировали посредники», - пояснила она.

Ерлан Кошанов опросил представителей других угольных предприятий. Из ответов следует, что разброс цен составляет от 3 000 тенге до 8 000 тенге за тонну.

По итогам встречи с руководителями угледобывающих компаний аким поручил своим заместителям детально разобраться с тем, как формируются цены на уголь.

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