До $13 млрд из $38 млрд проекта расширения Тенгиза смогут получить казахстанские производители

$12-13 млрд из $37-38 млрд стоимости проекта будущего расширения нефтяного месторождения Тенгиз смогут получить казахстанские производители, считает министр энергетики Канат Бозумбаев.

«У нас договоренность с ТШО о том, что по работам не менее 60% будет казахстанского содержания, раньше такого не было. В среднем мы думаем, что казахстанское содержание будет свыше 32%, может быть до 40%. К сожалению, по продукции, по товарам Казахстан может производить 15-20% того, что нужно для Тенгизского месторождения в настоящее время. По сервису мы можем 90%, может даже близко к 100% делать», - сказал он на отчетной встрече перед населением 19 июня.

Министр отметил, что с иностранными инвесторами была достигнута договоренность, что по работам будут максимально использоваться все навыки казахстанцев и отечественных компаний.

«Сегодня, если западные компании выигрывают, то они не подписывают контракт, пока мы не согласуем с ними казахстанское содержание. Благодаря этой практике мы надеемся, что ошибки предыдущих расширений с точки зрения казахстанского содержания учтем и скажем из 37-38 млрд долларов 12-13 млрд инвестиций на самом деле вольются в отечественную экономику, которые партнеры ТШО тратят на этот проект», - сказал Канат Бозумбаев.

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На Тенгизе в рамках проекта будущего расширения в настоящее время работают более 30 тыс. казахстанцев. Инвестиции по проекту составляют порядка $38 млрд, фактическое освоение за 2 года - свыше $11 млрд, а в 2018 году план свыше $7 млрд. После 2022 года добыча нефти на Тенгизе возрастет с текущих 27 до 39 млн тонн в год.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН