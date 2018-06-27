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До 400 тысяч тонн ГСМ может экспортировать Казахстан в Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан в этом году

27.06.2018 11:23   848   0 Автор: Жанболат МАМЫШЕВ

300-400 тысяч тонн ГСМ может экспортировать Казахстан в Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан, сообщил заместитель председателя правления по транспортировке, переработке и маркетингу нефти АО «НК «КазМунайГаз» Данияр Тиесов.

«На сегодняшний момент у нас уже накоплены значительные объемы автомобильного бензина, и именно с этим связаны вопросы конвенционного запрета на завоз (ГСМ в Казахстан) из России… Мы думаем, что начиная с осени этого года мы сможем спокойно экспортировать нашу продукцию, прежде всего, в близлежащие страны – это Кыргызстан и Узбекистан, Таджикистан… Общий объем, который мы можем вывезти к концу года, суммарно из месяца в месяц порядка 300-400 тысяч тонн», - сказал он на конференции «Argus Нефтегазовый рынок Казахстана и Центральной Азии 2018» 27 июня.

По его словам, казахстанская продукция будет дешевле, чем российская в связи с ценой транспортировки до этих рынков.

Перейти на биржевую торговлю нефтепродуктами предлагают в КМГ...
Казахстану нужно перейти на биржевую торговлю нефтепродуктами в целях прозрачного ценообразования на данные продукты, считает заместитель председателя...

«На следующий год, если объемы загрузки заводов будут соответствовать заявленным планам, то порядка 1 млн–1,2 млн тонн, которые мы можем вывозить по бензину», - сказал Данияр Тиесов.

Цены на нефть растут из-за сокращения добычи в Ливии и Канаде

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