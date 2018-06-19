Валюта нал
USD 338.00 338.60
RUB 5.36 5.40
EUR 391.50 392.17
Валюта бирж
USD/KZT
339.95
-0.003%
EUR/KZT
392.64
+0.000%
RUB/KZT
5.3
+0.009%
EUR/USD
392.64
+0.000%
EUR/CHF
392.64
+0.000%
EUR/JPY
392.64
+0.000%
GBP/USD
447.85
+0.002%
USD/CHF
339.95
-0.003%
USD/JPY
339.95
-0.003%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
USD/KZT EUR/KZT RUB/KZT
339.95 392.64 5.3
-0.003% +0.000% +0.009%
Рынки
Нефть Brent
75.29
-0.001%
Нефть WTI
64.75
-0.002%
Золото
1297.3
+0.001%
Серебро
16.43
+0.001%
Платина
903.5
+0.002%
Никель
115.83
-0.015%
Алюминий
2308.25
-0.001%
Пшеница
417.25
+0.002%
Зерно
364.5
-0.006%
Жилье Алматы
1009
-0.017%
Жилье Астана
967
-0.011%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
Нефть Brent Нефть WTI Золото
75.29 64.75 1297.3
-0.001% -0.002% +0.001%
Индексы
KASE
2125.3
-0.159%
Dow Jones
24727.6
-0.003%
Nasdaq
7099.5
-0.006%
FTSE 100
7708.75
-0.000%
S&P 500
2256.96
-0.001%
MICEX
2224.61
+0.007%
RTS
1145.98
+0.031%
DAX
11184.5
-0.002%
CAC 40
4760.77
-0.001%
Hang Seng
22410.2
-0.016%
Nikkei 225
19155
+0.008%
SCI300
3409.18
-0.025%
Ibovespa
59047
-0.025%
BSE Sensex
26515.2
-0.009%
FTSE/JSE
50527.9
-0.007%
Генеральный партнер
рубрики компания "Шеврон"
Шеврон
KASE Dow Jones Nasdaq
2125.3 24727.6 7099.5
-0.159% -0.003% -0.006%

Доля ВИЭ по итогам прошлого года составила около 1%

19.06.2018 21:56   531   0 Автор: Мадина МАМЫРХАНОВА

По данным Министерства энергетики РК, осенью текущего года будет проведена серия международных аукционных торгов по отбору проектов ВИЭ, где объем закупаемой установленной мощности составит 755 МВт. Такие данные были озвучены сегодня в сенате в ходе курглого стола по вопросам возобновляемых источниках энергии, передает корреспондент Kursiv.kz.

«Согласно Программы развития ООН по потенциалу возобновляемых источников энергии в Казахстане: гидроэнергия – 170 млрд. кВт-ч в год, используется 5 процентов, солнечная энергия – 1300-1800 кВт-ч на 1 кв. метр в год, ветроэнергия – 920 млрд. кВт-ч в год, установлено 2,2 МВт; биогаз – 54 тыс тонн в нефтяном эквиваленте; геотермальная энергия – 520 МВт. Между тем, имея огромные потенциалы развития отрасли возобновляемой энергетики, доля ВИЭ по итогам прошлого года составила всего около 1%», - сказал председатель Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Женис Нургалиев.

Бозумбаев: «Решение по строительству АЭС пока не принято»...
Министра энергетика РК Канат Бозумбаев сегодня в ходе отчетной встрече перед населением прокомментировал вопрос строительства АЭС в Казахстане, переда...

В свою очередь, сенатор Абдалы Нуралиев отметил, что с 2009 года стоимость солнечной энергии снизилась более чем на 60%, цена на энергию ветра за последние несколько лет сократилась вдвое. Таким образом, правительства разных стран наблюдают рекордные низкие цены на солнечную энергию и энергию ветра на энергетических торгах, и уже идёт речь о разработке солнечных и ветровых электростанций без привлечения субсидий.

Бозумбаев: «Решение по строительству АЭС пока не принято»

По данным Министерства энергетики РК, в стране функционируют более 20 энергопроизводящих организаций, использующих возобновляемые источники энергии. Осеньютекущего года будет проведена серия международных аукционных торгов по отбору проектов ВИЭ, где объем закупаемой установленной мощности составит 755 МВт.

«С учетом дефицита электроэнергии в стране, особенно в южных регионах, более широкое применение альтернативных источников приобретает особое значение. Неэффективность централизации электроснабжения в условиях огромной территории Казахстана, занимающей 2,7 млн кв. км, и низкой плотности населения (5,5 чел/кв. км) приводит к существенным потерям энергии при ее транспортировке. Поэтому использование ВИЭ позволит снизить затраты на обеспечение электроэнергией отдаленных населенных пунктов, значительно сэкономить на строительстве новых линий электропередачи», - резюмировал Абдалы Нуралиев.

Фото: Shutterstock.com

Высказать свое мнение
Вопрос дня
Количество жертв от менингококковой инфекции с каждым днем растет. Однако министерство здравоохранения отказывается вводить в стране карантин. Как Вы думаете, почему?
  • 1. Чтобы не создавать панику в стране

  • 2. Потому что число жертв небольшое

  • 3. Потому что это слишком затратное мероприятие

  • 4. Потому что не знают, как лечить людей

  • 1. Чтобы не создавать панику в стране
    370

  • 2. Потому что число жертв небольшое
    205

  • 3. Потому что это слишком затратное мероприятие
    240

  • 4. Потому что не знают, как лечить людей
    497

Цифра дня
Около 85%
огнестрельного оружия в мире
находится у гражданских лиц
Цитата дня
Любая профессия становится счастьем, если ты ее любишь. Есть три момента: надо быть организованным, работать и получать радость от своей работы
Нурсултан Назарбаев
президент Республики Казахстан
Новости партнеров
Loading...

Свежий курсивъ
в соцсетях: Вакансии Реклама Архив Реклама на сайте Реклама в газете Редакция
Сообщения и материалы делового информационного агентства «Курсив.kz» (зарегистрировано в комитете связи, информатизации и информации, Министерство по инвестициям и развитию РК, от 05.04.2016 за номером №15929-ИА) сопровождаются пометкой «Курсив.kz».
Отзывы и предложения Вы можете выслать по адресу: kursiv@kursiv.kz
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
© 2004-2018 Kursiv.kz . Все права зарегистрированы.
Яндекс.Метрика
Система Orphus
Войти на сайт
Через соц. сети:
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Пароль должен быть не менее 6 символов длиной.
Забыли пароль?
Ваша оценка принята. Подождите...
Подождите...
Запись добавлена в избранное