Доля ВИЭ по итогам прошлого года составила около 1%

По данным Министерства энергетики РК, осенью текущего года будет проведена серия международных аукционных торгов по отбору проектов ВИЭ, где объем закупаемой установленной мощности составит 755 МВт. Такие данные были озвучены сегодня в сенате в ходе курглого стола по вопросам возобновляемых источниках энергии, передает корреспондент Kursiv.kz.

«Согласно Программы развития ООН по потенциалу возобновляемых источников энергии в Казахстане: гидроэнергия – 170 млрд. кВт-ч в год, используется 5 процентов, солнечная энергия – 1300-1800 кВт-ч на 1 кв. метр в год, ветроэнергия – 920 млрд. кВт-ч в год, установлено 2,2 МВт; биогаз – 54 тыс тонн в нефтяном эквиваленте; геотермальная энергия – 520 МВт. Между тем, имея огромные потенциалы развития отрасли возобновляемой энергетики, доля ВИЭ по итогам прошлого года составила всего около 1%», - сказал председатель Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Женис Нургалиев.

В свою очередь, сенатор Абдалы Нуралиев отметил, что с 2009 года стоимость солнечной энергии снизилась более чем на 60%, цена на энергию ветра за последние несколько лет сократилась вдвое. Таким образом, правительства разных стран наблюдают рекордные низкие цены на солнечную энергию и энергию ветра на энергетических торгах, и уже идёт речь о разработке солнечных и ветровых электростанций без привлечения субсидий.

Бозумбаев: «Решение по строительству АЭС пока не принято»

По данным Министерства энергетики РК, в стране функционируют более 20 энергопроизводящих организаций, использующих возобновляемые источники энергии. Осеньютекущего года будет проведена серия международных аукционных торгов по отбору проектов ВИЭ, где объем закупаемой установленной мощности составит 755 МВт.

«С учетом дефицита электроэнергии в стране, особенно в южных регионах, более широкое применение альтернативных источников приобретает особое значение. Неэффективность централизации электроснабжения в условиях огромной территории Казахстана, занимающей 2,7 млн кв. км, и низкой плотности населения (5,5 чел/кв. км) приводит к существенным потерям энергии при ее транспортировке. Поэтому использование ВИЭ позволит снизить затраты на обеспечение электроэнергией отдаленных населенных пунктов, значительно сэкономить на строительстве новых линий электропередачи», - резюмировал Абдалы Нуралиев.

Фото: Shutterstock.com