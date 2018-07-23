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Дроны для борьбы с саранчой предлагает использовать МСХ

23.07.2018 16:46   1698   0 Автор: Жанболат МАМЫШЕВ

Дроны для обработки сельскохозяйственных посевов от саранчовых планируется использовать в Казахстане, сообщила председатель комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства РК Ажар Каджибекова, передает корреспондент Kursiv.kz.

«В Казахстане нужно обследовать труднодоступные места – это могут быть пески, это может быть пойма реки. Люди туда пройти не могут. Да, мы планируем использовать дроны, беспилотные аппараты для проведения обследования. Но для того чтобы закупить услуги, опять же нужны финансовые средства. Мы не планируем закупать сами аппараты, мы планируем закупать услуги», – сказала Ажар Каджибекова на пресс-конференции 23 июля.

При это она отметила, что в настоящее время в Казахстане есть несколько производителей беспилотных аппаратов, но они не имеют расчетов по стоимости обработки одного гектара против саранчовых.

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В связи с этим в МСХ предложили таким компаниям провести пилотный проект по предоставлению таких услуг.

«Если они будут заинтересованы, если они увидят, что это для них выгодно, то мы будем привлекать их для совместной работы. Это интересный проект. Беспилотные аппараты мы изучали, они могут летать на дальние расстояния, то есть необязательно человеку туда идти», - сказала Каджибекова.

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«Мы можем отправить беспилотный аппарат, чтобы посмотреть, есть ли там саранчовые вредители, сколько их. Беспилотники должны быть оснащены камерами, навигационным оборудованием, чтобы мы знали координаты распространения и затем могли провести обработку на этой площади, то есть планы использования (дронов) на будущее у нас есть», - отметила она.

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В свою очередь директор ГУ «Республиканский научно-методический центр агрохимических исследований» МСХ Ерболат Базильжанов сообщил, что азиатская саранча обычно собирается в камышовых зарослях.

«Поэтому если взять озера, то эти заросли камыша могут находиться в центре этого озера. Соответственно, разве что туда на резиновых лодках могут люди подъехать, посмотреть. Ну, и существует экономический порог вредоносности, по которому считают», - сказал он.

Эксперт напомнил, что территории с низким уровнем заселенности саранчовыми не обрабатываются.

«Мы тоже дали запрос, чтобы использовать эти беспилотники в таких труднодоступных местах – в центре озера, потому что тотально это все обрабатывать нет смысла. Соответственно, на следующий год мы тоже включили применение и беспилотников и дронов в бюджетную заявку. И эти фирмы предлагают локально там и обрабатывать этими беспилотниками, то есть координаты записываются, дается команда, летит беспилотник и закрывает эту территорию», - сообщил Базильжанов.

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При этом он затруднился сообщить требуемую на эти работы сумму, отметив, что компании пока заняты соответствующими расчетами.

«Если самому министерству сельского хозяйства по саранчовым покупать (дроны), то, допустим, сезон – 2-3 месяца они будут работать, а остальное время простаивать. Это убыточно, поэтому как сказала председатель, мы будем закупать услуги, а обслуживание и так далее компании будут брать на себя, чтобы это не ложилось на бюджет», - резюмировал он.

Для организации защитных мероприятий по борьбе с особо опасными организмами из республиканского бюджета в текущем году было выделено 3,57 млрд тенге, в том числе на борьбу со стадными саранчовыми вредителями – 1,3 млрд тенге и на проведение химических обработок против болезней зерновых – 1,5 млрд тенге.

Фото: Аскар АХМЕТУЛЛИН

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