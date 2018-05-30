Эксперты из Казахстана и Японии обсудили внедрение «зеленых технологий»

Развитие в Казахстане «Зеленой экономики» обсудили эксперты в ходе международного симпозиума «Инновационные технологии в области рационального использования природных ресурсов». На мероприятии выступили 18 ученых из Японии и ряд казахстанских экспертов, передает корреспондент Kursiv.kz.

Открывая симпозиум «Инновационные технологии в области рационального использования природных ресурсов» заместитель директора Библиотеки Елбасы Амерхан Рахимжанов рассказал, что на постсоветском пространстве именно Казахстан начал первым реализовывать идеи «Зеленой экономики».

«Более десяти лет назад – 25 сентября 2007 года – президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев на 62-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН предложил разработать глобальную энергоэкологическую стратегию и обсудить ее на Всемирном саммите ООН по устойчивому развитию в 2012 году. В 2011 году на сессии ООН Нурсултан Назарбаев выдвинул программу партнерства «Зеленый мост», призванную усилить «зеленый» экономический рост в регионе. В 2012 году эта программа была одобрена на всемирном саммите ООН по устойчивому развитию «Рио+20» в качестве межрегионального механизма по переходу к «зеленой» экономике, открытого для участия всех сторон», - говорит Амерхан Рахимжанов.

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По словам ответственного секретаря Министерства иностранных дел РК Анарбека Карашева, эпоха нефтяного изобилия подходит к концу. Сегодня пришло время искать альтернативные источники энергии и развивать цифровые технологии.

«Стране требуется новое качество развития. Это несет в себе как вызовы, так и возможности. В эпоху цифровых технологий следует пересмотреть свое отношение к ресурсному потенциалу страны. В первую очередь – переход к «зеленой экономике», широкое внедрение энергоэффективных, экологически чистых решений. Важное значение придается функционированию институтам инновационного развития», - добавил спикер.

В ходе симпозиума ученые из Японии поделились опытом внедрения «зеленых технологий» с казахстанскими коллегами. В свою очередь отечественные эксперты рассказали о ходе внедрения в Казахстане.

К примеру, профессор Высшей школы политических наук национального университета GRIPS АкихикоТамурапровел анализ роли нормативной экосистемы для решения социальных проблем. «Рынок не обязательно естественным образом создается только из вкусов людей. Довольно часто рынок «создается» правилами экосистемы. Правила предназначены для того, чтобы служить определенным государственным политическим целям, как экономическим, так и общественным. Поэтому, если мы попытаемся провести реструктуризацию промышленности с помощью технологических инноваций, нам также необходимо создать нормативную экосистему для решения проблем государственной политики».

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Член совета по «Зеленой экономике» при президенте РК Бахыт Есекина отметила, что реализация третей модернизации страны позволит устранить экономическую диспропорцию в развитии отраслей экономики страны и кардинально изменить сырьевую направленность. «В то же время длительное и динамичное развитие отраслей горнодобывающего комплекса обусловило высокую энерго- и углеродоемкость национального валового продукта».

Директор НИИ «Энергосбережение и энергоэффективные технологии» Алтай Алимгазин осветил в выступлении использование нетрадиционных и возобновляемых источников энергии для энергообеспечения объектов в Казахстане. По его словам, стратегия развития возобновляемых источников энергии и снижение воздействия на окружающую среду содействуют ускоренному переходу Казахстана к «зеленой» экономике. А долгосрочный подход к качественной реализации принципов «зеленой» экономики в регионах Казахстана состоит в том, что охрана окружающей среды должна быть не помехой, а символом технологического и экономического развития.

Также эксперт рассказал, что институт предложил ТЭЦ Астаны внедрить теплонасосные технологии. По его словам, миллиарды народных тенге улетают в воздух, их можно, в принципе, вернуть. Ученый выразил надежду, что с созданием центра международных технологий получится эту точку сдвинуть иначе, тем более сейчас планируется создание тепличных комплексов возле ТЭЦ-2.

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«Вот пример ТЭЦ-2 города Астаны – это система градирни. На ТЭЦ-2 порядка 68 тыс. тонн горячей воды ежегодно охлаждается на воздухе или с помощью принудительной вентиляции. Это тепло можно было давно использовать. Мы на протяжении 10 лет с различными командами акимата Астаны работали, рядом строится наш индустриальный парк, рядом тепличный комплекс. К сожалению, пока не удалось до конца пробить эту технологию. Хотя в других регионах тоже направление идет. Предлагается разработанная, запатентованная казахстанская технология. Конечно, за базу мы брали известные мировые технологии, но адаптировали к казахстанским климатическим условиям в различной компоновке, как стационарной, так и блочно-модульной. Эти технологии уже начали внедряться по Казахстану», - рассказывает Алтай Алимгазин.