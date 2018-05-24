Эксперты обсудили перспективы «зеленой экономики»

В рамках Евразийского Медиа Форума зарубежные и казахстанские медиа-эксперты ответили на вопрос как правительства и СМИ справляются с задачей информирования общества по изменению климата и развитию зеленой экономики.

«Некоторые люди отрицают климатические изменения и причины этих изменений. В 2015 году было подписано Парижское соглашение — соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, регулирующее меры по снижению углекислого газа в атмосфере с 2020 года. Участники соглашения объявили, что пик эмиссии СО₂ должен быть достигнут «настолько скоро, насколько это окажется возможным». Страны-участники определили свои вклады в достижение декларированной общей цели в индивидуальном порядке, пересматривают их раз в пять лет», - отметил старший директор «IHS Markit», уполномоченный представитель по вопросам энергетики стран СНГ Кристофер де Вер Уокер.

Однако 1 июня 2017 года президент США Дональд Трамп официально объявил о выходе США из Парижского соглашения по климату, заявив, что другие страны во многих случаях небрежно относятся к своему вкладу в этот альянс. По мнению бывшего депутата Национального собрания, экс-министра транспорта Франции Тьерри Мариани, после выхода США из договора Парижское соглашение не умрет.

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«Этот договор заключен таким образом, что даже если одна страна выходит остальные продолжают работу. Во Франции защита окружающей среды – это очень важная тема, и в политических дебатах Франции это один из основных вопросов», - уточнил Тьерри Мариани.

Вице-председатель Межправительственной группы экспертов по изменению климата, лауреат Нобелевской премии мира Мохан Мунасингхе считает, что такие крупные пользователи природных ресурсов, как США, должны нести ответственность за развитие зеленых технологий. Он напомнил, что согласно Концепции по изменению климата, более богатые нации и страны должны нести большую ответственность за выбросы в атмосферу и загрязнение окружающей среды. По его мнению СМИ должны играть ключевую роль в проецировании проблем.

«Журналистам необходимо показать, что климат связан с вопросами будущего. Есть своего рода пирамида (прим. богатые наверху, бедные внизу, и при климатических изменениях вся эта пирамида может развалиться (прим. и богатые, и менее богатые страны)», - сказал он.

При этом он отмечает, что бедные страны недооценивают свою роль в развитии зеленых технологий.

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«Сейчас «эра потребителей», и именно потребители должны диктовать условия, и от них зависит степень экологичности. Должны быть системные изменения у каждого потребителя», - считает вице-председатель Межправительственной группы экспертов по изменению климата.

Кристофер де Вер Уокер напомнил, что Казахстан в данный момент активно развивает «зеленую» энергетику, и к 2050 году «зеленая» энергия должна занимать 50% всей казахстанской энергетики. Между тем, в стране по-прежнему растет потребление угля и нефти.

«Каждый год 60% электроэнергии в Казахстане вырабатывается за счет угольных электростанций, около 87 млн тонн нефти используется на внутреннем рынке. Несмотря на это, Казахстан планирует плавно перейти к зеленой энергетике. В данный момент разработано множество госпрограмм, в рамках которых сейчас идет переход от использования угля к применению газа. Переход от угля к газу обеспечит плавный переход к зеленой экономике. Правительством Казахстана в этом году был создан «Центр зеленых технологий», который будет оказывать помощь в реализации «зеленых» проектов. Кроме того, в Казахстане действуют аукционы по продаже энергии от возобновляемых источников. Вчера по итогам аукциона, цена на энергию из возобновляемых источников достигла уровня генерации энергии на угле. Это большая победа в области перехода к зеленым технологиям. Государство должно уделять внимание по повышению осведомленности населения. В этом плане нам могут помочь СМИ и определенные программы», - рассказал директор департамента региональных зеленых проектов МЦЗТИП Алмат Кабыкенов.

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Природный капитал тоже должен учитываться в ВВП разных стран.

«Сама экономическая модель по которой живет весь мир построена таким образом, что все страны гордятся своим ВВП. Но нужно понимать, что есть природный капитал, который в расчет никак не берется. ВВП – это сумма всех товаров и услуг, которые продаются в стране, или количество денег, переходящих из рук в руки. Если дерево посадить – ВВП вырастет, срубить – сократиться. Природный капитал нужно вложить в формулу ВВП. В данный момент, чем больше мы разрушаем, тем больше растет ВВП. Нужно кардинально это изменить. Если мы это не сделаем, то экологический и водный кризис будет углубляться дальше», - считает журналист, эксперт-аналитик в области зеленых технологий и охраны окружающей среды, преподаватель колледжа Бхуми Девиндер Шарма.

«Данные по экологии и загрязнению окружающей среды не всегда реальны. Журналистам следует показать, что это нереальные факты, и на самом деле в мире нет тренда движения к зеленой экономике вообще. Но информирование общественности поможет справиться экологическими задачами», - считает директор департамента программ, исследований и экспертизы «Гринпис России» Иван Блоков.